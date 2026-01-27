Slušaj vest

Povodom navoda i spekulacija koje su se pojavile u javnosti u vezi sa smrću S. D., Policijska uprava u Novom Pazaru apeluje na javnost da se uzdrži od iznošenja neosnovanih tvrdnji i proizvoljnih tumačenja u vezi sa postupanjem policijskih službenika.

Dana 30. oktobra prošle godine, oko 20 časova, policija je dobila prijavu građana na 192, da se u jednom ugostiteljskom objektu u Novom Pazaru remeti javni red i mir. Odmah po prijavi, na lice mesta je izašla interventna jedinica policije i sektorska patrola zajedno sa dežurnim starešinom, koji su pristupili kontroli i pregledu lica i objekta.

Prilikom kontrole objekta, S.D. (58) i B.M. (54) iz Novog Pazara, su pod vidnim dejstvom alkohola negodovali, ometali i psovali policajce, pretili im smrću i lomili inventar u objektu, nakon čega su policijski službenici primenili policijska ovlašćenja i uz primenu fizičke snage i sredstava za vezivanje savladali ih i doveli u službene prostorije.

O događaju obavešten osnovni javni tužilac u Novom Pazaru, koji je naložio da se protiv S.D. i B.M. podnese krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo ometanje ovlašćenog službenog lica u vršenju službene dužnosti.

Po nalogu osnovnog javnog tužilaštva, S.D. i B.M. je određeno zadržavanje do 48 časova i oni su saslušani u prisustvu advokata po službenoj dužnosti, nakon čega su odvedeni u Zdravstveni centar Novi Pazar radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za policijsko zadržavanje, gde je od strane dežurnog doktora medicine utvrđeno da su sposobni.

Nakon toga su uz krivičnu prijavu privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru.

Po isteku pritvora i nakon saslušanja kod tužioca, S.D. je bio bez zdravstvenih problema, zdrav i komunikativan i pušten je kući.

Nakon 10 dana, tačnije 10. novembra 2025. godine, u večernjim satima, Policijska uprava Novi Pazar je obaveštena od strane Policijske uprave u Kragujevcu da je u Urgentnom kliničkom centru dovežen S.D. sa krvarenjem u mozgu i da je životno ugrožen, a da je, po izjavi članova porodice, povrede, navodno, zadobio pre 10 dana prilikom intervencije policije u Novom Pazaru.

Naglašavamo da, od 30. oktobra do danas, Policijska uprava u Novom Pazaru nije zaprimila nijednu pritužbu na rad policijskih službenika ove Policijske uprave koji su postupali 30. oktobra prošle godine prema S.D. iz Novog Pazara.

Nadležno tužilaštvo u saradnji sa pripadnicima Sektora unutrašnje kontrole policije preduzima mere i radnje iz svoje nadležnosti u vezi postupanja policijskih službenika Policijske uprave u Novom Pazaru po navedenom događaju.

Ukoliko se utvrde propusti ili prekoračenje upotrebe policijskih ovlašćenja, protiv postupajućih policijskih službenika će biti preduzete mere.

Obzirom da je lice S.D. preminulo 21. januara 2026. godine, OJT Novi Pazar je naložilo da se izvrši obdukcija radi utvrđivanja okolnosti usled kojih je nastupila smrt ovog lica.

Pozivamo javnost da se uzdrži od objavljivanja neproverenih informacija i spekulacija o smrti S.D., jer će rezultati obdukcije nedvosmisleno utvrditi uzrok smrti.