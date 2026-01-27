Slušaj vest

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se večeras oko 19.40 časova na auto-putu kod Bačke Topole, na deonici iz pravca Novi Sad ka Subotici. U sudaru su učestvovala četiri putnička vozila, a prema prvim informacijama povređeno je pet osoba.

Deonica auto-puta je u potpunosti zatvorena za saobraćaj. Saobraćajna policija nadolazeća vozila preusmerava na petlju Feketić, dok je uviđaj u toku i do njegovog završetka saobraćaj neće biti uspostavljen.

Prema informacijama sa lokalnih Viber grupa, svega nekoliko minuta pre nezgode jedan vozač je upozorio da se auto-putem kreće vozilo u suprotnom smeru. Kako se nezvanično saznaje, upravo to vozilo je učestvovalo u nezgodi i dovelo do teškog lančanog sudara.

Kurir.rs/Subotica.com

