Teška saobraćajna nezgoda dogodila se večeras oko 19.40 časova na auto-putu kod Bačke Topole, na deonici iz pravca Novi Sad ka Subotici. U sudaru su učestvovala četiri putnička vozila, a prema prvim informacijama povređeno je pet osoba.

Deonica auto-puta je u potpunosti zatvorena za saobraćaj. Saobraćajna policija nadolazeća vozila preusmerava na petlju Feketić, dok je uviđaj u toku i do njegovog završetka saobraćaj neće biti uspostavljen.