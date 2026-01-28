Slušaj vest

Muškarac R.G. (68) stradao je juče u požaru koji je izbio u porodičnoj kući u beogradskom naselju Umka.

Požar je prijavljen juče u 16.16 časova u Ulici Đure Daničića. Ekipe vatrogasaca su po dolasku zatekle objekat u plamenu koji je već zahvatio sprat i krovnu konstrukciju koji se tokom intervencije urušio.

U gašenju požara i spasilačkoj akciji učestvovalo je 17 vatrogasaca iz tri jedinice - VSJ Obrenovac, VSJ Železnik i VSJ Savski venac. Ekipe su na teren izašle sa pet vatrogasnih vozila, dok je ekipa Hitne pomoći na licu mesta mogla samo da konstatuje smrt.

Nakon što je požar lokalizovan i izvršena pretraga zgarišta, pronađeno je telo nastradalog muškarca.

Prema nalogu Višeg javnog tužilaštva (VJT), telo muškarca poginulog u požaru prebačeno je na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije. Više javno tužilaštvo takođe je naložilo istragu kako bi se utvrdili tačni uzroci izbijanja vatre, kao i okolnosti pod kojima je R.G. nastradao.

Prema rečima komšija iz Ulice Đure Daničića, nastradali R.G. bio je slabije pokretan ili potpuno nepokretan, zbog čega verovatno nije uspeo da napusti prostoriju kada je vatra buknula.

Kako navode meštani, pokušali su da pomognu u gašenju požara, ali da je plamen prebrzo zahvatio krovnu konstrukciju koja se potom srušila.