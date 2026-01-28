Slušaj vest

Granična policija pronašla je i zaplenila 56 kilograma marihuane na graničnom prelazu s Crnom Gorom, Gostun, saznaje nezvanično Kurir. 

Velika količina droge, otkrivena je u kombiju koji je pokušao da pređe granicu.

- Marihuana je bila skrivena u posebno izrađenom bunkeru u kombiju - otkriva izvor Kurira.

Policija je uhapsila vozača kombija, kom je određeno zadržavanje do 48 sati po nalogu nadležnog tužilaštva.

