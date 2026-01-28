Slušaj vest

U velikoj akciji policije i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kako Kurir saznaje, uhapšen je osumnjičeni za ubistvo vođe navijača Partizana iz Zemuna Tadije Pantića (23).

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on se tereti za teško ubistvo.

Podsetimo, Tadija Pantić ubijen je pre tri meseca, 22. novembra prošle godine, u sačekuši na Novom Beogradu.