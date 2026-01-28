U akciji policije i Višeg javnog tužilašta u Beogradu osumnjičenom stavljene lisice na ruke
Hronika
KURIR SAZNAJE! UHAPŠEN UBICA VOĐE NAVIJAČA IZ ZEMUNA: Tadiju Pantića izrešetao na Novom Beogradu pa pobegao skuterom!
Slušaj vest
U velikoj akciji policije i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kako Kurir saznaje, uhapšen je osumnjičeni za ubistvo vođe navijača Partizana iz Zemuna Tadije Pantića (23).
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on se tereti za teško ubistvo.
Podsetimo, Tadija Pantić ubijen je pre tri meseca, 22. novembra prošle godine, u sačekuši na Novom Beogradu.
Dvojica napadača, podsetimo, 22. novembra oko 11.45 časova u Bulevaru Arsenija Čarnojevića na Novom Beogradu ispalili su kišu metaka u vođu navijača Partizana iz Zemuna, koji ih je pre toga, navodno, uočio i pokušao da pobegne. Međutim, ubica je uspeo da ga likvidiraju u malom prolazu između kladionice i trafike.
Reaguj
Komentariši