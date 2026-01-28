Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja kriminalističke policije u Novom Sadu, u koordinaciji sa Upravom granične policije, uhapsili su M. D. (27), državljanina Crne Gore, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

~3022489.jpg
Zaplenjena droga Foto: MUP Srbije

Pretresom automobila koji je vozio osumnjičeni, prilikom ulaska na teritoriju Republike Srbije na Graničnom prelazu Jabuka, inspektori novosadske kriminalističke policije pronašli su, u specijalno izgrađenom prostoru, 112 paketa sa 61, 5 kilograma marihuane, saopštio je PU Novi Sad.

M. D. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Užicu.

3041253-1-edit-copy.jpg
policija.jpg
droga
Droga.jpg