Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu
UHAPŠEN DILER U STAROJ PAZOVI: Policija upala u stan osumnjičenog i pronašla više od kilogram i po droge!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su uhapsili D. H. (46), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Prilikom pretresa stana koji koristi osumnjičeni, policija je pronašla i zaplenila kilogram i 697 grama praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin. Takođe je pronađena i manja količina ekstazija i digitalna vagica.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.
