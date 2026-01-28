Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su uhapsili D. H. (46), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prilikom pretresa stana koji koristi osumnjičeni, policija je pronašla i zaplenila kilogram i 697 grama praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin. Takođe je pronađena i manja količina ekstazija i digitalna vagica.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

