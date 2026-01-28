Slušaj vest

Osumnjičeni za ubistvo vođe navijača Partizana Tadije Pantića (23), kako Kurir nezvanično sazanje, je Pavle F. koji je rođen 2007. i ima 18 goidna!

Lisice na ruke su mu stavljene jutros. Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu i uhapšeni se sumnjiči za teško ubistvo.

Tadija Pantić, podsetimo, ubijen je 22. novembra prošle godine na Novom Beogradu. Sumnja se da je na njega pucao plaćenik, koji je imao saučesnika. Egzekutori su, prema nezvaničnim informacijama, bili na skuteru na kom su i pobegli posle zločina.

Dvojica napadača, podsetimo, 22. novembra oko 11.45 časova u Bulevaru Arsenija Čarnojevića na Novom Beogradu ispalili su kišu metaka u vođu navijača Partizana iz Zemuna, koji ih je pre toga, navodno, uočio i pokušao da pobegne. Međutim, uspele su da ga likvidiraju u malom prolazu između kladionice i trafike.

Dok je policija radila uviđaj na Novom Beogradu, na Voždovcu je pronađen zapaljen skuter. Sumnja se da su napadači imali odatle prevoz i da su smešteni u neki od štek-stanova radi skrivanja.

- Sumnja se da je likvidaciju Pantića naručila opasna kriminalna grupa na čijem nišanu je od ranije, s obzirom da je i mesec dana pre toga jedan državljanin Severne Makedonije Martin Sipkovski (21) inače maneken, trebalo da mu podmetne eksploziv i da ga digne u vazduh, ali je zbog lošeg rukovanja aktivirao eksploziv u jednom iznajmljenom stanu u Kosovskoj ulici u centru Beogradu - navodi izvor i dodaje:

- Na meti iste grupe našao se letos kada su njega i njegove pristalice na mostu Gazela presrelo na desetine napadača na skuterima. Otvorili su vatru i pucali na automobil u kom je bio Pantić, ali je tada izbegao hitce, ali su tom prilikom njegova dva prijatelja ranjena.

Nenad Alajbegović Foto: Kurir

Inače, prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je ubijeni Pantić bio na meti kriminalne grupe koja je pokušala da ubije i Nenada Alajbegovića Alibega.

- Istražitelji su tokom pretresa stana u Kosovskoj ulici nakon eksplozije pronašli kriptovani telefon koji je koristio pokojni makedonski državljanin i "otvaranjem" komunikacija došli su do jednog nadimka koji je privukao pažnju - objašnjava izvor Kurira i nastavlja:

- Taj jedan nadimak, vrlo karakterističan i poznat u podzemlju se pojavljivao i tokom istrage likvidacije Nikole Stankovića Pivceta u Kaluđerici, u decembru 2024. godine. Ispostavilo se da je u pitanju Alibeg, koji je i sam najmanje 11 puta bio na meti egzekutora, a u poslednjem napadu teško je ranjen N. K. (30) koji je sedeo sa Alajbegovićem u jednom restoranu na Novom Beogradu, inače samo 14 dana nakon ubistva Pantića - podseća sagovornik .

Inače, policija po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu traga i za Alaljbegovićem, koji je posle pucnjave na Novom Beogradu pobegao iz restorana, ali je pronađen pištolj za koji se sumnja da ga je on nosio bez dozvole.