ŽENA MU IMALA UDES, ON NAPAO POLICAJCE NA UVIĐAJU, UDARAO IH I LOMIO: Uhapšen muškarac iz Varvarina!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Varvarinu uhapsili su D. J. (54) iz okoline ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti i uništenje i oštećenje tuđe stvari.
Kako su naveli iz Policijske uprave Kruševac, on se sumnjiči da je najpre vređao, a potom fizički napao dvojicu policajaca koji su vršili uviđaj saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovala supruga osumnjičenog i naneo im lake telesne povrede.
- Takođe, D. J. se tereti da je prilikom privođenja razbio zadnje vetrobransko staklo policijskog vozila - piše u saopštenju PU Kruševac.
Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu, D. J. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.