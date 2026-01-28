Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Varvarinu uhapsili su D. J. (54) iz okoline ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti i uništenje i oštećenje tuđe stvari.

Kako su naveli iz Policijske uprave Kruševac, on se sumnjiči da je najpre vređao, a potom fizički napao dvojicu policajaca koji su vršili uviđaj saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovala supruga osumnjičenog i naneo im lake telesne povrede.

- Takođe, D. J. se tereti da je prilikom privođenja razbio zadnje vetrobransko staklo policijskog vozila - piše u saopštenju PU Kruševac.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu, D. J. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

