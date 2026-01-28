Slušaj vest

Pavle F. (18) koji je danas uhapšen zbog sumnje da je u novembru prošle godine na Novom Beogradu usred bela dana likvidirao Tadiju Pantića (23), vođu navijača Partizana iz Zemuna, skrivao se tri meseca, a i dalje su u toku pretresi na više lokacija u glavnom gradu!

Uhapšeni Pavle F. Foto: Privatna arhiva

Kako kaže naš izvor, sumnja se da je tinejdžera angažovala jedna kriminalna grupa da izvrši ovaj prljav posao.

- Osumnjičeni je 22. novembra 2025. godine u 11.45 sati u Bulevaru Arsenija Čarnojevića ispalio nekoliko hitaca u Pantića, a zatim pobegao skuterom koji je vozio, za sada, nepoznati muškarac. Inače, kamere su zabeležile zločin, a u ttrenutku pucnjave na ulici je bilo više prolaznika. Sumnja se i da je imao pomagače, a u trenutku ubistva na glavi je imao kacigu - podseća naš izvor i dodaje da je nedugo posle likvidacije na Novom Beogradu, pronađen zapaljen skuter na Voždovcu, za koji se sumnjalo da je korišćen u ovom krivičnom delu.

Tadija Pantić Foto: Društvene Mreže

- Sumnja se da je ubicu na lokaciji na kojoj je pronađen zapaljen motor čekalo vozilo koje ga je odvezlo na drugu lokaciju - podseća izvor.

Kako smo ranije pisali, likvidacija Tadije Pantića izvedena je u stilu vračarskog klana. Pantič je dva puta pre smrti, u razmaku od pet meseci, bio na meti napadača.

- Prvi put je bio napadnut na mostu Gazela u Beogradu, kada je grupa navijača na skuterima okružila automobile kojima su se navjači Partizana, među kojima je bio i sada ubijeni Pantić, vraćali sa košarkaške utakmice. I tada se pucalo. Drugi put, egzekutori su za Tadiju Pantića spremali eksplozivnu napravu, koju su nameravali da mu podmetnu pod vozilo, ali su imali jedan neplanirani događaj, zahvaljujući kom je Pantić preživeo - podseća izvor.