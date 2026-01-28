Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Trećeg odeljenja UKP, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, intenzivnim radom rasvetlili su teško ubistvo koje se 22. novembra prošle godine, oko 11.40 časova, dogodilo u Bulevaru Arsenija Čarnojevića na Novom Beogradu i uhapsili P. F. (19), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo, saopšteno je iz MUP.

Hapšenje ubice vođe navijača iz Zemuna Izvor: Mup Srbije

- Sumnja se da je on iz vatrenog oružja ispalio više hitaca u dvadesettrogodišnjeg muškarca, koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden nadležnom tužilaštvu. U toku su i pretresi na više lokacija u Beogradu - navodi se u saopštenju.

Kako se može videti na snimku sa hapšenja, koji je objavio MUP, osumnjičenom su lisice na ruke stavljene u stanu, u krevetu. 

Hapšenje osumnjičenog za ubistvo Tadije Pantića Foto: MUP Srbije

Kako smo već pisali današnjim hapšenjem rasvetljeno je ubistvo Tadije Pantića (23), vođe navijača iz Zemuna. 

- U njega je pucano sa skutera. Ubica je bio suvozač, dok je dvotočkašem upravljao, za sada, nepoznati muškarac - podsetio je izvor Kurira. 

Tadija Pantić
Tadija Pantić Foto: Društvene Mreže

Inače, Tadija Pantić je u toku prošle godine tri puta bio na meti. Dva puta je uspeo da izbegne smrt, ali je u novembru likvidiran u mafijaškoj sačekuši. Kako se sumnja, iza njegovog ubistva stoji jedna kriminalna grupa.

- Operativni podaci ukazivali su na to da je Pantić bio na metu vračarskog klana - podseća sagovorvnik.

Ne propustiteHronikaOVO JE UBICA SA SKUTERA: Izrešetao Tadiju Pantića usred bela dana, pred kamerama i prolaznicima! (foto)
pucnjava na Novom Beogradu Novi Beograd ubistvo Tadija Pantić Pavle F.
HronikaUBICA VOĐE NAVIJAČA TEK PUNOLETAN? Lisice mu stavljene u Beogradu, evo ko je egzekutor na skuteru!
Tadija Pantić ubistvo Novi Beograd
HronikaU OBRUČU! ALIBEGU LIKVIDIRAJU NAJBLIŽE SARADNIKE: Pantić, Pivce i Halabrin bili njegovi ljudi, sva trojica ubijena po surovom scenariju, 4. čovek preživeo?!
Nenad Alajbegović Alibeg Tadija Pantić Aleksandar Halabrin i Nikola Stanković Pivce
HronikaSVA UBISTVA VOĐA NAVIJAČA PARTIZANA IMAJU ISTI MOTIV?! Jedan izrešetan sa 60 hitaca, drugi overen, a treći otet i mučen! Tadija izrešetan usred bela dana (foto)
Aleksandar Stanković Goran Veličković Goksi Ljubomir Marković Kića