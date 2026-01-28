Slušaj vest

Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je presudu Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu kojom su pripadnici takozvane "valjevske grupe" kojoj se sudilo, između ostalog, za teško ubistvo boksera Željka Đedovića 2009, kao i više iznuda, osuđeni na višedecenijske zatvorske kazne, saznaje Kurir.

Organizator kriminalne grupe Milan Lazarević, zvani Laza Bombaš koji je bio optužen da je naručio ubistvo boksera osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora od 35 godina, dok je Zoran Jeličić kom se sudilo kao direktnom izvršiocu, osuđen na istu kaznu zatvora.

Milan Milijanović, inače nekadašnji policajac, potvrđenom presudom osuđen je na 15 godina, zbog pomaganja u ubistvu Đedovića.

- Zbog krivičnog dela iznuda osuđeni su Nebojša Goloskoković na sedam godina i šest meseci zatvora, Aleksandar Pavlović na pet godina zatvora, Dejan Velimirović i Marko Miličković na po četiri i po godine zatvora - potvrdio je izvor Kurira.

Milan Lazarević, zvani Laza Bombaš Foto: MUP Ps

Inače, suđenje valjevskoj grupi počelo je 2010. i sudski postupak koji je okončala sudija Svetlana Aleksić u novembru 2023. obeležile su brojne opstrukcije od strane optuženih i njihovih branilaca, kao i incidenti koje su pravili u sudnici.

Javnost je ostala šokirana kada je za sudskom govornicom Jelićić pokušao sebi da prereže vrat, zatim je mokrio naočigled sudskog veća, tužilaca, advokata i ostalih okrivljenih u boksu za optužene, a nezadovoljan odbranom ispred suda je čak ošamario advokata. Vođa klana, poznat po nadimku Laza Bobaš, štrajkovao je glađu i navodno pokušao da se obesi u pritvoru.

- Odbrana je podnela preko 250 zahteva za izuzeće, advokatima su otkazivana punomoćja, optuženi su pravili nezapamćene skandale, bežali iz kućnog pritvora, izostajali sa suđenja - podseća sagovornik Kurira.