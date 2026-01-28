Slušaj vest

Vladimir i Miljana Kecmanović, roditelji dečaka ubice koji je 3. maja 2023. u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja, sutra tačno u 10 sati trebalo bi ponovo da sednu na optuženičku klupu Višeg suda u Beogradu, gde im počinje ponovljeno suđenje za krivična dela koja su prethodila jednom od najvećeij zločinu u istoriji Srbije.

Ponovljeni postupak, koji je naložio Apelalcioni sud u Beogradu posle razmatranja presude kojom je Vladimir Kecmanović bio osuđen na 14 i po, a njegova supruga Miljana na tri godine zatvora, počeće pred novim sudijom.

- Predmet je dodeljen novom sudiji, s obzirom na to da je sudija koji je presudio prvi put godišnjim rasporedom sudija prebačen u Posebno odeljenje za organizovani kriminal. Od novog sudije, zavisiće kako će se postupak odvijati - objašnjava sagovornik Kurira.

Prema njegovim rečima, iako je Apelacioni sud u Beogadu dao naloge koji dokazi treba da se razmotre ponovo i među njima nije saslušanje dečaka ubice, to ne znači da on zasigurno neće biti ispitivan ponovo.

- S ozbirom da je reč o novom sudiji, koji nije učestvovao u ovom sudskom postupku, on može da odluči da sve dokaze koji su već izvođeni izvede ponovo, kako bi se neposredno upoznao sa njima, a to znači i saslušanje maloletnog svedoka. S druge strane, sudija može da odluči i da taj iskaz, kao i iskaz druge dece koja su već ispitivana pročita, kako se ona ne bi ponovo traumatizovala prolazeći kroz sve detalje 3. maja 2023. - objašnjava naš sagovornik iz pravosuđa.

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović izjavio je nedavno da od ponovljenog postupka očekuje da će biti maksimalno efikasan i da će biti sproveden bez odugovlačenja. - Takođe, Više javno tužilaštvo u Beogradu očekuje da će Viši sud ponovo doneti osuđujuću presudu i da će okrivljene Vladimira Kecmanovića i njegovu suprugu Miljanu Kecmanović, u skladu sa prikupljenim dokazima i stepenom njihove krivice, osuditi na maksimalne zatvorske kazne, kao što to tužilaštvo predlaže od samog početka postupka i na čemu će insistirati do kraja - rekao je Stefanović pred početak ponovljenog suđenja.

Miljana Kecmanović Foto: Stefan Stojanović/ Mondo

Na samom početku suđenja koje je zakazano za sutra, sudija će morati da donese još jednu važnu odluku, a to je da li će suđenje kao tokom prvog postupka biti zatvoreno za javnost zbog zaštite interesa maloletnih oštećenih, ili će ipak ovog puta javnost moći da prisustvuje. Podsetimo, prvo suđenje Vladimiru i MIljani Kecmanović na predlog tužilaštva, koji je prihvatilo sudsko veće, bilo je zatvoreno za javnost. Javno je objavljena samo presuda kojom su roditelji dečaka ubice oglašeni krivim.

- Najverovatnije će tužilaštvo sutra predložiti da i ponovljeni postupak bude zatvoren za javnost, ali će sudija doneti konačnu odluku. Posle ove odluke, suđenje bi trebalo da počne, a na samom početku Vladimir i Miljana Kecmanović imaće mogućnost da se ponovo izjasne o krivici, iznesu, donupe ili eventualno promene svoju odbranu - objašnjava naš sagovornik.

Vladimira Kecmanovića, podsetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu sumnjiči za teško delo protiv opšte sigurnosti i krivično dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, dok je Miljana Kecmanović optužena za izvršenja krivičnog dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.

Naš sagovornik podseća da su oni tokom prvog suđenja negirali krivicu, tvrdeći da "nisu krivi za ono što je njihov sin učinio", i da su "dobri i brižni roditelji", ali da su odbijali da odgovaraju na pitanja glavnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i dvojice tužilaca koji su zastupali optužnicu. Sagovornici upućeni u postupak, ispričali su ranije za Kurir da su roditelji maloletnog ubice sebe pokušavali da predstave kao žrtve u sudnici.

Kao svedok tokom prvog postupka, ispitivan je i njihov maloletni sin, koji je priznao da je ubio vršnjake i radnika obezbeđenja škole, ali protiv njega nije vođen postupak jer u to vreme nije imao navršenih 14 godina.

- I otac i majka su tokom postupka negirali sve navode optužnice, tvrdeći da su oni bili "ugledna i normalna porodica", da su deci pokušavali da usade prave vrednosti, sina vodili na brojne aktivnosti i učili ga da bude "dobar čovek". Međutim, jedan od ključnih dokaza protiv njih je bio upravo svedočenje sina. On je saslušan prvi put tokom istrage, a potom i na glavnom pretresu, kada je jedini put na kratko i izveden iz klinike u kojoj boravi od 3. maja 2023. godine - podseća izvor Kurira.

Roditelji ubijene dece na suđenjima Foto: Stefan Stojanović MONDO, Nenad Kostić

Vladimir Kecmanović, podstimo, uhapšen je na dan kada je njegov sin počinio masakr i od tada je u pritvoru, iz kog će i sutra biti doveden u sudnicu. Miljana Kecmanović se brani sa slobode, ali joj je izrečena mera zabrane sastajanja i komuniciranja sa sinom koji je od 3. maja 2023. u specijalizovanoj zdravstvenoj ustanovi.

Svim suđenjima koja su održana pre presude koja je ukinuta, podsetimo, prisustvovali su roditelji ubijene dece u Ribnikaru. Za njih je, kako su i sami više puta isticali, posebno stresno bilo svedočenje maloletnog ubice koji je detaljno opisao krvavi pir.

Inače, kako je Kurir pisao, prethodne nedelje, roditelji ubijene dece i njihovi zastupnici su bili na sastanku sa tužiocima Višeg tužilaštva u Beogradu, na kom je prema nezvaničnim informacijama tema bila novo suđenje koje počinje sutra.

Prema nezvaničnim informacijama, on je pred sudom detaljno opisao kako ga je otac vodio u streljanu i kako je učio da puca u "pokretne mete i koncentrične krugove", govorio je da je "otac bio ponosan na njega zbog toga što je dobro gađao" kao i da je nekoliko dana pre stravičnog masakra pekrio kameru u stanu i uzeo kutiju u kojoj je otac čuvao oružje. Kobnog dana, spakovao je pištolje i krenuo u krvavi pohod "u nameri da iskorti svu municiju jer su mu meta bili generalno učenici sedmog razreda".