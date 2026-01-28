DEVOJČICU (16) ZAKLJUČAO U AUTOBUS PA NASRNUO?! Horor na liniji za Studenicu: Vozač (70) priveden u Kraljevu zbog polnog uznemiravanja
Vozač autobusa (70) priveden je zbog sumnje da je zaključao devojčicu (16) u vozilo nakon čega ju je polno uznemiravao na putu Ušće - Studenica.
Sumnja se da se dogodio pre tri dana, u nedelju, u autobusu na relaciji Ušće–Studenica kao i da je maloletnu devojčicu (16) iz Ušća, polno uznemiravo stariji vozač (70).
Osumnjičeni je ubrzo priveden u policiju. Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni vozač autobusa navodno je zaključao vozilo i potom polno uznemiravao devojčicu.
Njemu se na teret stavlja krivično delo polno uznemiravanje maloletnog lica, a predmet je prosleđen Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu na dalje postupanje.
Kako se saznaje, vozač autobusa se nalazi u pritvoru u Kraljevu. I u toku su istražne radnje oko slučaja.
Kurir.rs/Blic