Slušaj vest

Vozač autobusa (70) priveden je zbog sumnje da je zaključao devojčicu (16) u vozilo nakon čega ju je polno uznemiravao na putu Ušće - Studenica.

Sumnja se da se dogodio pre tri dana, u nedelju, u autobusu na relaciji Ušće–Studenica kao i da je maloletnu devojčicu (16) iz Ušća, polno uznemiravo stariji vozač (70).

Osumnjičeni je ubrzo priveden u policiju. Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni vozač autobusa navodno je zaključao vozilo i potom polno uznemiravao devojčicu.

Njemu se na teret stavlja krivično delo polno uznemiravanje maloletnog lica, a predmet je prosleđen Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu na dalje postupanje.

Kako se saznaje, vozač autobusa se nalazi u pritvoru u Kraljevu. I u toku su istražne radnje oko slučaja.