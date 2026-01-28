Slušaj vest

U teškom incidentu koji se dogodio u utorak uveče u naselju Pudarci u Opštini Grocka, supružnici D. M. (56) i M. M. (52) zadobili su opekotine drugog i trećeg stepena nakon eksplozije peći u njihovoj porodičnoj kući.

Paljenje vatre

Prema nezvaničnim informacijama, do nesreće je došlo kada je D. M. pokušao da ubrza paljenje vatre u peći tako što je u ložište sipao nitro razređivač. U tom trenutku došlo je do snažne detonacije i izbijanja plamena koji je zahvatio oboje supružnika.

Povređeni par je hitno transportovan u Urgentni centar, gde su im konstatovane ozbiljne povrede: D. M. opekotine drugog i trećeg stepena i M. M. opekotine drugog i trećeg stepena.

Zbog težine povreda i specifičnosti opekotina koje zahtevaju intenzivnu negu, oboje su zadržani na daljem bolničkom lečenju. Lekari se trenutno bore za njihovu stabilizaciju, s obzirom na to da povrede ovog stepena mogu biti opasne po život.

Upozorenje nadležnih