Slušaj vest

U teškom incidentu koji se dogodio u utorak uveče u naselju Pudarci u Opštini Grocka, supružnici D. M. (56) i M. M. (52) zadobili su opekotine drugog i trećeg stepena nakon eksplozije peći u njihovoj porodičnoj kući.

Paljenje vatre

Prema nezvaničnim informacijama, do nesreće je došlo kada je D. M. pokušao da ubrza paljenje vatre u peći tako što je u ložište sipao nitro razređivač. U tom trenutku došlo je do snažne detonacije i izbijanja plamena koji je zahvatio oboje supružnika.

Povređeni par je hitno transportovan u Urgentni centar, gde su im konstatovane ozbiljne povrede: D. M. opekotine drugog i trećeg stepena i M. M. opekotine drugog i trećeg stepena.

Zbog težine povreda i specifičnosti opekotina koje zahtevaju intenzivnu negu, oboje su zadržani na daljem bolničkom lečenju. Lekari se trenutno bore za njihovu stabilizaciju, s obzirom na to da povrede ovog stepena mogu biti opasne po život.

Upozorenje nadležnih

Policija i vatrogasne službe redovno apeluju na građane da nikada ne koriste lakozapaljive tečnosti poput benzina, alkohola ili razređivača za potpalu peći, jer isparenja u zatvorenom prostoru dovode do trenutnih eksplozija sa često fatalnim posledicama.

(Telegraf.rs - Kurir.rs)

Ne propustiteBeogradZAPALIO SE AUTOBUS KOD GROCKE Vozilo sa decom planulo na auto-putu Beograd–Niš
pozar-5.png
HronikaKOMBI PLANUO USRED NOĆI U GROCKOJ, VLASNIK TVRDI DA MU JE IZGORELA SKUPOCENA ROBA! Vatrogasci odmah reagovali, od parkiranog vozila nije ostalo ništa!
WhatsApp Image 2025-02-13 at 1.25.27 PM.jpeg
HronikaUGAŠEN POŽAR U GROCKOJ, OGLASIO SE MUP: Bilo je angažovano 10 vatrogasaca, iz objekta u plamenu izvukli ženu i predali je Hitnoj pomoći
whatsapp-image-20240817-at-8.21.32-pm-2.jpg
HronikaUŽAS U GROCKOJ Požar progutao kuću, žena nađena na krevetu
1705069598pozarkragujevacilustracija.jpg