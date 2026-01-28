Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su u ponedeljak mladića S. K. (18) zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici nad svojim ocem T. K. (55).

Incident se dogodio u Zemunu nakon verbalne rasprave koja je brzo eskalirala u fizički obračun. Prema nezvaničnim informacijama, osamnaestogodišnjak je oca više puta udario rukama po telu, a potom je na njega bacao keramičke pločice.

"Osumnjičeni je u jednom trenutku uzeo nož i uputio pretnje ocu, što je dodatno uznemirilo ukućane i komšije koji su pozvali policiju", navodi izvor blizak istrazi.

Žrtvi napada, pedesetpetogodišnjem T. K., konstatovane su lake telesne povrede. Policija je odmah po izlasku na teren privela mladića, a brzom reakcijom nadležnih službi izrečene su mu hitne mere: zabrana prilaska ocu i zabrana komunikacije sa oštećenim.

Istragu o ovom slučaju vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje će utvrditi sve okolnosti sukoba i procesuirati osumnjičenog u skladu sa zakonom.