Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su u ponedeljak mladića S. K. (18) zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici nad svojim ocem T. K. (55).

Incident se dogodio u Zemunu nakon verbalne rasprave koja je brzo eskalirala u fizički obračun. Prema nezvaničnim informacijama, osamnaestogodišnjak je oca više puta udario rukama po telu, a potom je na njega bacao keramičke pločice.

"Osumnjičeni je u jednom trenutku uzeo nož i uputio pretnje ocu, što je dodatno uznemirilo ukućane i komšije koji su pozvali policiju", navodi izvor blizak istrazi.

Žrtvi napada, pedesetpetogodišnjem T. K., konstatovane su lake telesne povrede. Policija je odmah po izlasku na teren privela mladića, a brzom reakcijom nadležnih službi izrečene su mu hitne mere: zabrana prilaska ocu i zabrana komunikacije sa oštećenim.

Istragu o ovom slučaju vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje će utvrditi sve okolnosti sukoba i procesuirati osumnjičenog u skladu sa zakonom.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteHronikaNASILNIK UHAPŠEN U KRUŠEVCU, TUKAO ŽENU I SINA: Osumnjičeni odmah uhapšen, izrečene mu i hitne mere!
policija Beograd
HronikaUDARIO TRUDNU SUPRUGU, PA JE KRVNIČKI TUKAO PESNICAMA: Uhapšen muškarac iz Obrenovca zbog nasilja u porodici
nemanja-nikolic-2.jpg
HronikaHOROR U ZEMUNU! Sin (25) izbo majku (56) - nožem joj naneo teške povrede po glavi, vratu i ramenima
1000036186.jpg
HronikaHOROR NA KiM! SIN UBIO MAJKU: Stravični zločin odigrao se u porodičnoj kući
priluzje.jpg
Crna Gora"PRETVORIO BIH TE U MLEVENO MESO DA MI NISI OTAC" Porodično nasilje u Danilovgradu: Muškarac kažnjen sa 30 dana zatvora zbog pretnji roditelju
1743703976podgorica-crna-gora-policija-fotorina.jpg
HronikaREKAO ŽENI DA ĆE SPAVATI KOD ROĐAKA, PA SE VRATIO I PRETIO JOJ SMRĆU: Burna svađa srpskog para u Beču završila se u policiji
austrija-hapsenje.jpg