Slušaj vest

Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Dejan Carević obišao je danas Vaspitno-popravni dom u Kruševcu i učionice za štićenike koje su opremljene sredstvima prikupljenim na konkursu po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja, u iznosu od 2,9 miliona dinara.

- Ministarstvo pravde je na svom poslednjem konkursu za dodelu sredstava primenom "oportuniteta" uvrstilo kao prioritetno opremanje tri moderne učionice za štićenike Doma - rekao je Carević tokom obilaska potpuno renoviranog paviljona za smeštaj štićenica.

1/5 Vidi galeriju VPD u Kruševcu Foto: UIKS

On je naveo da je tim novcem obezbeđena kupovina 23 računara, tri interaktivne table, projektora, veb kamera i druge moderne opreme da bi štićenici u najsavremenijem okruženju stekli neophodno znanje iz oblasti računarstva.

- Pravo dece na školovanje i obrazovanje je neprikosnoveno i mora im biti omogućeno, bez obzira gde se ona nalaze i to je obaveza celog društva, a ne samo onih ustanova koji su direktno angažovani na vaspitanju mladih - naglasio je direktor Uprave.

S tim u vezi, on je podsetio da štićenici mogu da nastave prekinuto školovanje i, nakon toga, nauče veoma tražene zanate poput poslova zavarivača, električara, molera, zidara, zatim poslove na uzgajanju cveća u plastenicima, kao i poslove frizera, manikira i pedikira.

- Iz tog razloga smo po prvi put, u saradnji sa Agencijom za regionalni razvoj Rasinskog okruga, 2023. godine sproveli projekat preduzetništva tokom koga su štićenici dobili sertifikat, a što je još važnije - praktično znanje koje im je potrebno o prvim koracima ka zaposlenju - podsetio je Carević.

On je istakao da vaspitni pristup u radu sa maloletnicima podrazumeva angažovanje celog društva - od donosioca zakona do socijalnih službi.