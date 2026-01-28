Slušaj vest

Manji požar izbio je danas oko 14:30 u Kragujevcu u naselju Erdoglija. Požar je izbio u stanu na prvom spratu stambene zgrade u ulici Jovana Petrovića Kovača broj 7A.

Kako saznajemo, vlasnik stana je, po svemu sudeći, ostavio uključen šporet na kome je pripremana hrana i izašao u prodavnicu.

IMG_20260128_135014.jpg
Foto: D. Đ.

Kada se vratio, dim je već ispunio čitav stan i izlazio u hodnik.

IMG_20260128_135215.jpg
Foto: D. Đ.

Vatrogasci su brzo reagovali i sprečili teže posledice. U ovom incidentu nije bilo povređenih.

WhatsApp Image 2026-01-25 at 19.05.30 (2) copy.jpg
WhatsApp Image 2026-01-25 at 19.05.31 copy.jpg
Untitled-2.jpg
požar Terazije