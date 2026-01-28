Hronika
POŽAR U KRAGUJEVCU: Muškarac ostavio uključen šporet, otišao do prodavnice, pa nastala drama (FOTO)
Manji požar izbio je danas oko 14:30 u Kragujevcu u naselju Erdoglija. Požar je izbio u stanu na prvom spratu stambene zgrade u ulici Jovana Petrovića Kovača broj 7A.
Kako saznajemo, vlasnik stana je, po svemu sudeći, ostavio uključen šporet na kome je pripremana hrana i izašao u prodavnicu.
Foto: D. Đ.
Kada se vratio, dim je već ispunio čitav stan i izlazio u hodnik.
Foto: D. Đ.
Vatrogasci su brzo reagovali i sprečili teže posledice. U ovom incidentu nije bilo povređenih.
