D. Ž. (34) se tereti da je učinio krivično delo razbojništvo i određeno mu je zadržavanje do 48 sati
UHAPŠEN NOVOSADSKI RAZBOJNIK: Maskiran fantomkom i lažnim pištoljem oteo novac iz prodavnice!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su D. Ž. (34) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo razbojništvo.
- Kako se sumnja, on je, sa fantomkom na glavi ušao u prodavnicu, zapretio radnici replikom pištolja i oduzeo joj novac od pazara. Policija ga je uhvatila neposredno nakon dojave i pronašla deo ukradenog novca i repliku pištolja koju je, kako se sumnja, koristio prilikom izvršenja krivičnog dela - saopšteno je iz Policijske uprave Novi Sad.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i biće, uz krivičnu prijavu, priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.
