Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su D. Ž. (34) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo razbojništvo.

- Kako se sumnja, on je, sa fantomkom na glavi ušao u prodavnicu, zapretio radnici replikom pištolja i oduzeo joj novac od pazara. Policija ga je uhvatila neposredno nakon dojave i pronašla deo ukradenog novca i repliku pištolja koju je, kako se sumnja, koristio prilikom izvršenja krivičnog dela - saopšteno je iz Policijske uprave Novi Sad.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i biće, uz krivičnu prijavu, priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.

Ne propustiteHronikaPOLICIJA UHAPSILA KNJAŽEVČANINA (31) ZBOG 2 KRIVIČNA DELA: Sumnjiči se da je pretukao nepoznatog prolaznika da bi mu oteo telefon! Spasili ga meštani
IMG_20250705_215430.jpg
HronikaRAZBOJNIK VITLAO NOŽEM, RADNICA GA OVAKO NATERALA U BEG: U radnji na Čukarici desila se prava drama
policija-policijsko-vozilo-aptrolna-kola-foto--dado-djilas.jpg
HronikaORUŽANA PLJAČKA U CENTRU BEOGRADA: Uz pretnju vatrenim oružjem od radnika oduzeo novac, pa ih primorao da mu otvore zadnji ulaz! Policija na terenu
1000036186.jpg
HronikaUHAPŠEN RAZBOJNIK IZ PREŠEVA: Maskiran i sa pištoljem pretio radniku menjačnice, policija kod njega pronašla bojevi metak!
2025-12-29 10_24_53-Media Player.png

 UHAPŠEN NOVOSADSKI RAZBOJNIK

Hapšenje razbojnika u Novom Sadu Izvor: Mup Srbije