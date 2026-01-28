Hronika
U KOMBIJU MU NAĐENO 61,5 KILOGRAMA MARIHUANE: Poznat identitet uhapšenog na graničnom prelazu Jabuka
Crnogorski državljanin M. D. (27) uhapšen je na graničnom prelazu Jabuka između Crne Gore i Srbije. U njegovom vozili kombi "citroen" pronađeno je 61,5 kg marihuane, koja je bila spakovana u 112 paketa.
Droga je bila smeštena u specijalno izgrađenom prostoru kombija.
Foto: MUP Srbije
Njemu se na teret stavlja krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Određeno mu je policijsko zadržavanje od 48 sati.
Očekuje se saslušanje pred Višim tužilaštvom u Užicu.
