Slušaj vest

Crnogorski državljanin M. D. (27) uhapšen je na graničnom prelazu Jabuka između Crne Gore i Srbije. U njegovom vozili kombi "citroen" pronađeno je 61,5 kg marihuane, koja je bila spakovana u 112 paketa.

Droga je bila smeštena u specijalno izgrađenom prostoru kombija.

~6246226.jpg
Foto: MUP Srbije

Njemu se na teret stavlja krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Određeno mu je policijsko zadržavanje od 48 sati.

Očekuje se saslušanje pred Višim tužilaštvom u Užicu.

Ne propustiteHronikaUHAPŠEN NOVOSADSKI RAZBOJNIK: Maskiran fantomkom i lažnim pištoljem oteo novac iz prodavnice!
razbojnik.jpg
HronikaPOGLEDAJTE KAKO JE UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA UBISTVO TADIJE PANTIĆA: Lisice mu stavljene u krevetu (video)
Hronika P.F. ubistvo Tadija Pantic, foto MUP RS.jpg
HronikaKURIR SAZNAJE! UHAPŠEN UBICA VOĐE NAVIJAČA IZ ZEMUNA: Tadiju Pantića izrešetao na Novom Beogradu pa pobegao skuterom!
Tadija Pantić
PlanetaDVA BUGARINA UHAPŠENA ZBOG UNIŠTAVANJA 110 GROBOVA Užas u Sloveniji
shutterstock-2188689747.jpg