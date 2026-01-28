Slušaj vest

Nakon što je posle tri meseca skrivanja danas uhapšen Pavle F. (18), osumnjičen da je 22. novembra 2025. na Novom Beogradu likvidirao Tadiju Pantića (23), vođu navijača Partizana iz Zemuna, istražitelji rade na pronalaženju motiva i utvrđivanju pozadine mafijaške likvidacije.

Tadija Pantić Foto: Društvene Mreže

Operativni podaci ukazivali su na to da je Pantić bio na meti vračarskog klana.

- Sumnja se da je likvidirani vođa navijača bio trn u oku "vračarcima" i prioritetna meta. Na to su, navodno, ukazali podaci iz kriptovanih telefona koji su pronađeni u okotbru prošle godine, u stanu u Kosovskoj ulici koji je raznet u eksploziji imrpovizovane bombe. Naime, istraga je pokazala da je ta eksplozivna naprava bila namenjena za ubistvo upravo Pantića, ali ju je maneken iz Severne Makedonije, koji ju je čuvao u stanu, slučajno aktivirao i tako razneo samog sebe - kaže naš izvor.

1/16 Vidi galeriju Ubistvo Tadije Panića na Novom Beogradu Foto: Petar Aleksić

Inače, vračarski kriminalni klan, koji je do hapšenja u Barseloni 2024. godine predovodio Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara, usko sarađuje sa kavačkim klanom, na čelu sa odbeglim Radojem Zvicerom.

Osumnjičeni Pavle F. Foto: Privatna arhiva

- Iako je dvadesetak članova ovog klana završilo iza rešetaka i sudi im se pred Specijalnim sudom u Beogradu za ubistva i pokušaje ubistava, a vođa im je osuđen u Nemačkoj, ova kriminalna grupa je nastavila "da radi". Kako su pokazale brojne istrage usmerene protiv "vračaraca", njihov modus operandi postao je da angažuju tinejdžere, jedva punoletne ili čak maloletne mladiće, za najprljavije poslove - objašnjava naš izvor i dodaje:

- Likvidacija na Novom Beogradu izvedena je u stilu "vračaraca". Takođe, postoje operativni podaci koji ukazuju na to da je pokojni Pantić bio u kontaktu sa nekadašnjim vođom Partizanovih navijača, Nenadom Alajbegovićem Alibegom, koji se više puta našao na nišanu pripadnika vračarskog klana, poslednji put u decembru 2025. godine. Alibeg je uspeo da preživi sve pokušaje ubistva, a zbog tri pokušaja njegovog smaknuća u toku su postupci protiv "vračaraca".

1/4 Vidi galeriju Hapšenje osumnjičenog za ubistvo Tadije Pantića Foto: MUP Srbije

Naš izvor dodaje da, gotovo da nema sumnje, da je uhapšenog Pavla F. za likvidaciju Tadije Pantića angožavala kriminalna grupa.

- Takvu mafijašku likvidaciju jedna osoba nije mogla sama da izvede. Gotovo je izvesno da je osumnjičeni pucač imao čitavu logistiku, ali i nalogodavca. Takođe, imao je i pomagače i u toku je dalji rad nadležnih organa na rasvetljavanju svih okolnosti ovog krivičnog dela - kaže naš izvor.

Podsetimo, osumnjičeni je kobnog dana oko 11. 40 sati u Bulevaru Arsenija Čarnojevića sa motora ispalio više hitaca u Tadiju Pantića, a zatim pomogao uz pomoć saučesnika koji je vozio motor i za kojim se traga.

- Istražitelje je posebno zabrinula drskost egzekutora, koji je usred bela dana, na prometnoj ulici, pred brojnim prolaznicima, ali i kamerama sa obližnjih zgrada, hladnokrvno pucao u metu - kaže naš izvor.