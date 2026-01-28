Slušaj vest

Nišlija (34) koji je na kladionici dobio 280.000 dinara, pretučen je odmah nakon što je podigao novac, saznaje Kurir. Njega su pretukla i opljačkala dvojica poznanika, koje je policija privela pravdi.

Policija će po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu podneti krivičnu prijavu protiv N. G. (41) i D. M. (48) a na sudu će se teretiti da su izvršili krivično delo razbojništvo.

- Njih dvojica se sumnjiče da su 19. januara, ispred jedne kladionice u Nišu, napali tridesetčetvorogodišnjeg muškarca, oborili ga na zemlju i udarili više puta, a potom mu oteli oko 280.000 dinara. Intenzivnim operativnim radom policija je identifikovala i pronašla osumnjičene, saopštila je policija povodom ovog slučaja.

Protiv osumnjičenih će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, krivična prijava biti podneta u redovnom postupku.

