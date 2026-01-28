PIJAN BEZ DOZVOLE NEPROPISNO PRETICAO: Uhapšen vozač (23) "audija" iz Užica
Užička policija uhapsila je Ž. M. (23) iz Užica, zbog postojanja osnova sumnje da se jutros na putu Užice-Zlatibor upravljajući "audijem" oglušio o naređenje policije da zaustavi vozilo kojim je učinio više saobraćajnih prekršaja.
On je vozeći "audi" sa 1,09 promila alkohola u organizmu i bez vozačke dozvole koja mu je prethodno oduzeta, nepropisno preticao kolonu vozila, dok je u krivinama i tunelima vozio saobraćajnom trakom namenjenom za kretanje vozila iz suprotnog smera.
Ž. M. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Užicu zbog sumnje da je izvršio krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti, a protiv njega će, takođe, biti podnete i odgovarajuće prekršajne prijave u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima.