Tinejdžer Pavle F. (18) uhapšen je zbog sumnje da je u novembru prošle godine ubio vođu navijača Partizana iz Zemuna, Tadiju Pantića (23) na Novom Beogradu, a prema statistici on nije jedini egzekutor koji je jedva punoletan i angažovan od strane klanova za izvršenje mafijaške likvidacije!

Dok istražitelji tragaju za motivom i utvrđuju pozadinu brutalne likvidacije na Novom Beogradu, operativni podaci ukazivaju da je Pantić bio meta zloglasnog klana sa Vračara koji deluje kao beogradska ispostava kavačkog klana. Sumnja se da je likvidirani vođa navijača bio trn u oku "vračarcima" i prioritetna meta, ali dok istražitelji rasvetljuju slučaj, stručnjak za bezbednost Ratomir Antonović za Kurir objašnjava iz kog razloga klanovi sve više u svoje redove regrutuju maloletnike ili jedva punoletne mladiće, kojima poveravaju najteže zadatke - egzekucije.

Hapšenje Pavla F. koji se sumnjiči da je ubio Tadiju Panića Foto: MUP Srbije, Privartna arhiva

"Dobro rešenje"

- Šefovi ili visokorangirani pripadnici klanova za obavljanje teških krivičnih dela, među kojima su mafijaške likvidacije, mahom i to u poslednjih nekoliko godina, angažuju klince. Trend koji je, da ne kažem, zavladao među kriminalnim grupama se ispostavio kao "dobro rešenje". Na primer, kada sa "vrha" krimi-organizacije stigne naređenje i dojava da neko mora da se "smakne" član ili članovi grupe koji dobiju zadatak detaljno rade logistiku, u koju pored opservacije mete i svih propratnih stvari, među kojima je i odabir vozila koja će se koristiti u izvršenju krivičnog dela, telefona, štek-stanova, bira se i ubica i saučesnici - objašnjava Antonović i nastavlja:

- Ono što se ispostavilo kao dobro rešenje za klanove jeste angožavanje tinejdž-ubica! Postoji mnogo razloga zbog kojih se oni angažuju - često nemaju dosije i praćenje takvih osoba skoro je pa nemoguće. Zbog svojih prvih koraka, ulaska u kriminalni svet, njihovo angažovanje za tako krupnu stvar je "jeftino", klan ne košta mnogo, a meta je smaknuta. Visina kazne je nešto što je, takođe, presudna stvar, s obzirom da maloletna lica i mlađi punoletnici ne dobijaju maksimalne kazne za tako teške zločine zbog životne dobi, pa je i to olakšavajuća okolnost za kriminalne organizacije.

Međutim, ovaj modus operandi, da se dečaci regrutuju u kriminalne grupe, više je nego zabrinjavajuć i postavlja se pitanje ko su klinci koji pristaju da ubiju, odnosno na kojim mestima i na koji način ih klanovi vrbuju?

Kako nam objašnjava stručnjak za bezbednost, "regrutni centri" su različiti, a pojedini klinci se "pronalaze" u problematičnim sredinama, zatvorima ili popravnim domovima u kojima su boravili zbog lakših dela.

- Odluka da ubica bude i klinac koji ima neki sitno kriminalno delo, nije isključeno i u praksi smo imali i takve primere. A takav tinejdžer, možda sebi otplaćuje neki dug na taj način, obično to bude neka krađa, sitna droga koju je ukrao ili je prodao, a nije platio. Otpisivanje duga često je jedan od razloga da ih naručilac ili logističar angažuje za egzekuciju - kaže Antonović.

Paravan

Sagovornik nam je zatim objasnio da kriminalci tipuju tinejdžere iz nekoliko društvenih staleža.

- Imamo klince koji žele da se nametnu i vole sport, navijanje i simpatizuju neki klub. Ulaze u te krugove, i polako bivaju vrbovani da li svesno ili nesvesno, ali postaju deo grupe koje su mahom paravani za izvršenje kriminalnih poslova. Zatim, imamo klince koji zbog lošeg materijalnog i životnog standarda žele "da uspeju preko noći" i na taj način pristaju prvo da kradu, diluju, a zatim ih neko angažuje i za likvdacije. Imamo i one klince koji zbog tog svog problematičnog ponašanja završe u popravnim domovima i iza rešetaka i na taj način se povežu sa nekim iz klanova - kaže stručnjak za bezbednost:

- Dokazivanje kod mladića u tom uzrastu je, takođe, važno. Žele da se nametnu, istaknu i na taj načim dolaze u problem koji im zauvek promeni život. S druge strane, imamo i klince koji samo slede primer svojih najbližih, oca, strica, brata, ujaka, kuma, koji su u kriminalnim vodama i dive im se, pa krenu njihovim stopama. Ono što je gotovo sigurno za sada, jeste da angažovanje ubice najčešće dolazi isključivo preko preporuke.

Ratomir Antonović Foto: Kurir TV

Kako nam je objasnio sagovornik, kontakt između mladih ubica i takozvanog poslodavca je sveden na minimum.

- Nakon što klan odredi ubicu za izvršenje atentata, to je osoba koja je tek došla u grupu, često ne poznaje ljude i njihove prljave poslove, možda je nešto načula, ali ne zna skoro ništa. Mladi egzekutori su tu da dođu, obave posao, ne pitaju se ništa, sve im je obezbeđeno i prevoz i štek-stanovi, sve, a njihovo je samo da pucaju i ubiju metu. To je neki princip po kome se biraju, a što manje znaju za klan je to bolje - navodi Antonović i dodaje:

- Neupadljivi klinci i bez dosijea lakše se skrivaju nakon zločina, ali ono što je praksa pokazala jeste da kako vreme prolazi oni se sami otkriju, jer počnu polako da se kreću, izlaze, zatim sledi komunikacija sa porodicom i prijateljima, poznanicima, svi se opuste i to je jedan od ključnih stvari gde istražitelji uspevaju da ih identifikuju i lociraju. Klanovi, možda, vremenom prestaju da ih nadgledaju u onoj meri u kojoj se to radi nakon samog izvršenja zločina, često i zbog novca koji im je potreban za prikrivanje, pa zato padaju i bivaju uhapšeni. Kada padnu mlade ubice, često ih klanovi puste niz vodu, jer su oni tu bili samo da izvrše zadatak i to je to, ne pripadaju suštinski njihovim redovima. Klanu je najbitnije da klinac ne progovori, a oni često to i ne urade iz straha zbog moguće osvete.

Izrešetan usred bela dana

Podsetimo, Tadija Pantić likvidiran je 22. novembra oko 11.45 časova u Bulevaru Arsenija Čarnojevića na Novom Beogradu. Osumnjičeni Pavle F., jedva punoletan, i njegov saučesnik bili su na skuteru. Meta je izrešetana pred prolaznicima i kamerama sa okolnih zgrada. Panić je pao kao pokošen na travu, a ubrzo je preminuo od zadobijenih povreda, dok su se napadači na motoru odvezli u pravcu auto-puta, koji im je bio na svega stotinjak metara od mesta izvršenja krivičnog dela.

Dok je trajao uviđaj na Novom Beogradu, na Voždovcu je pronađen zapaljen skuter koji je, navodno, korišćen u izvršenju krivičnog dela. Sumnja se da su ubica i saučesnik potom automobilom premešteni u štek-stan.

- Istraga će utvrditi da li su ubica i njegovi saučesnici, za koje se sada sumnja, da ih je najmanje troje, prelazili iz stana u stan i na taj način pokušali da zavaraju tragove istražiteljima koji su danonoćno radili na slučaju rastveljavanja ubistva Pantića, koji je inače, već dva puta bio na meti "vračarskog klana" prošle godine - navodi Kurirov izvor i dodaje da su beogradskim inspektorima pomogli brojni dokazi koji su pronađeni na mestu zločina, ali detaljnije o tome možete pročitati na linku iznad.

Mladi pucači x avgust 2025 - Andrej Tanasovski (18), državljanin Severne Makedonije ranio Marka Ljubišu Kana, visokorangiranog pripadnika "škaljarskog klana" na bazenu hotela u Budvi x septembar 2025 - Đorđe Z. (21) uhapšen zbog likvidacije "škaljarca" Filipa Ivanovića u Beogradu x septembar 2025 - Martin Sipkovski (21), državljanin Severne Makedonije razneo se u stanu u Kosovskoj ulici u Beogradu prilikom pripremanja likvidacije, koja je navodno, bila namenjena Tadiji Paniću x novembar 2025 - Pavle F. (18) izerešetao Tadiju Panića naočigled brojnih prolaznika na Novom Beogradu, pa se tri emseca krio u štek-stanu dok sada nije uhapšen x decembar 2025 - maloletnik (16) osumnjičen za pokušaj ubistva navijača Partizana N. K. (30) koji je bio u restoranu na Novom Beogradu sedeo za stolom sa Nenadom Alajbegovićem zvanim Alibeg, bivšim vođom partizaove frakcije "Zabranjeni"