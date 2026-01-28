Slušaj vest

Suđenje pripadnicima kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkoviĉa koja se tereti za sedam ubistava danas je u Specijalnom sudu nastavljeno otvaranjem poruka i fotografija koje su, kako tvrdi tužilaštvo, razmenjivali vezano za ubistvo Aleksandra Gligorihevića znavog Puki.

Aleksandar Gligorijević Puki Foto: Privatna Arhiva

Gligorijevića, koji im je navodno bio prijatelj, prema tvrdnja tužilaštva, ubili su i raskomadali u kući strave u Ritopeku, pošto su posumnjali da on sa njohovim neprijateljima planira likvidaciju Belivuka.

- Brate, ovaj me nameštao. Ako sve bude ok za par dana ide u klanicu - napisao je, navodno, Belivuk 13. juna 2020. godine.

- Smatraju me majmunom, dao sam im ozvučen automibil sinoć i sve sam čuo šta pričaju. Ne mogu da dočekam da ga zadavim - navodno je napisao u poruci 15. juna 2020. Belivuk nepoznatom sagovorniku.

Fotografije kuće strave u Ritopeku Foto: Nenad Kostić

- Želudac me boli, pseto mi donelo pušku i tapše me po ramenu - piše u drugoj.

U sudnici su danas izvedene kao dokaz i fotografije sačinjene u tajnoj prostoriji na kojima je pokojni Gligorijević, a koje je navodno Marko Miljković u decembru 2020. poslao nepoznatoj osobi uz poruku : "Da ti posaljem slike klanice da ih imamo kod tebe, da ih ne izgubimo".

Fotografije mašine koja je nađena u kući strave u Ritopeku Foto: MUP Srbije

Na 12 prikazanih fotografija vidi se nago Gligorijevićevo telo sa noževima u leđima i urezanim rečima "izdaja" i "Trajko" . Na nekoliko slika je telo obezglavljeno, na jednoj glava bez skalpa na krvavim daskama.

- To je to što treba brate da ne ostanemo bez njih. Sve su krvnicu bili, ne neki civili - napisao je, prema tvrdnjama tužilaštva, Miljković osobi kojoj je poslao fotografije.

Inače u sudnici su danas prisutni i bivši pripadnici klana, koji su postali svedoci saradnici, Bojan Hrvatin, Srđan Lalic i Nikola Spasojevic.

- Na slikama je pokojni Gligorijeviĉ, Gliga, ja sam Marku dodao telefon u klanicu da slika - rekao je Spasojević posle prikazivanja ovih slika.

Nikola Spasojević i Srđan Lalić Foto: Nemanja Nikolić, Screenshot

Za reč se javio i Belivuk koji je pre svega ponovo od Interpola zatražio da uhapsi Lalića i Spasojevića, za kojima je Grčka raspisala poternice zbog sumnje da su učestvovali u ubistvima "škaljaraca" u toj državi.

- Prijavljujem Interpolu Beograd da su im begunci ovde u sudnici i da će da budu ovde i u petak, ako žele da ih uhapse - rekao je na početku Belivuk, a onda dodao da su slike montirane i fotošopirane, kao i da na njima nije Gligorijević "kog je dobro znao".

Marko Miljković naveo je, takođe, da na slikama nije Gligorijević, tvrdeći da misli da na njima uopstev nije ljudsko biće.