UHAPŠENI RUSI ZBOG RAZBOJNIŠTVA U BEOGRADU: Dvojica stranih državljana ukrala više od 2.000 evra!
Pripadnici Policijske uprave za grad Beograd u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu uhapsili su dvojicu državljana Rusije i to zbog razbojništva, saznaje Kurir!
- Osumnjičena dvojica državljana Rusije danas su lišeni slobode u akciji beogradske policije i tužilaštva zbog krivičnog dela razbojništvo, a sumnjiče se da su ukrali više od 2.000 evra - navodi naš izvor.
Za sada nisu poznati detalji akcije, a dalji rad na slučaju je u toku.
