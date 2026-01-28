Slušaj vest

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Aleksandar D. (34) zbog postojanja osnova sumnje da je 16. januara 2026. godine na teritoriji GO Sopot na podmukao način lišio života Ž. B, saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

- Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu. Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenom odredi pritvor iz sva četiri zakonska razloga: zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu kao i zbog uznemirenja javnosti - navodi se u saopštenju VJT u Beogradu.

Teško ubistvo

Naredbom o sprovođenju istrage, kako dalje navode, osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

- Postoje osnovi sumnje da je Aleksandar D. 16. januara između 13 i 14 časova, na teritoriji GO Sopot, na oko 80 metara od mosta, gledano iz pravca ulice Put za Malu Ivanču, na zemljanoj površini sa leve strane kolovoza na podmukao način lišio života oštećenog Ž. B. kojom prilikom je neovlašćeno nosio vatreno oružje i municiju, dok je u vozilu marke "pežo 206" karavan, neovlašćeno nosio i 29 komada bojeve munije, te je neovlašćeno držao i jedan metak u stanu na teritoriji GO Voždovac - saopšteno je iz tužilaštva.

Overio žrtvu

Osumnjičeni se, prema navodima iz saopštenja, najpre dovezao putničkim motornim vozilom marke "pežo 206" karavan i sačekao oštećenog za kojeg je znao da će između 13 i 14 časova biti u šetnji na pomenutom mestu, jer je nekoliko dana pomenutim putničkim vozilom dolazio na lice mesta spremajući se da izvrši krivično delo. Zatim je ispalio šest projektila u oštećenog iz vatrenog oružja, pa kada je oštećeni usled zadobijenih povreda pao, prišao mu je iz neposredne blizine i ispalio projektil u glavu, usled čega je oštećeni od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta - navedeno je.