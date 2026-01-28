Slušaj vest

Miloš Vukadinović dobro poznaje i "kavčane" i "škaljarce". Po dolasku u Kotor prvo se zaposlio u kafiću Igora Dedovića, a kasnije je upoznao i vreme provodio sa pripadnicima oba kotorska kriminalna klana.

U nastavku je govorio o kavčaninu Igoru Božoviću, škaljarcu Alanu Kožaru, ali i početku sukoba ta dva klana.

Igora Božovića srpska i crnogorska policija i obaveštajne službe označavaju kao visokorangiranog člana kavačkog kriminalnog klana. O njemu i ostalim akterima kriminalnog miljea, govorio je Miloš Vukadinović u emisiji "Crna hronika":

Miloš Vukadinović Foto: Kurir Televizija

- Igor Božović je stari mangup, stara garda, on je Slobodanov (Kašćelanov) prijatelj. Igor je pre svih ovih momaka, bio u krimi miljeu. Njemu su eksplodirala dva glisera u Kotoru. On je već iz tog perioda bio čovek koji je poznat, bio je dobar tip, jako galantan, nasmejan i vedar. Od svog tog društva, sa njim sam voleo najviše da se družim. Sve te nezaboravne partije karata, koje su odnosile po 100.000 evra. Bio je čovek koga su pare htele, voleo je život i znao je da se ponaša i govori - kaže Vukadinović i dodaje:

- Sećam se da je Igor Božović jednom iz Italije doneo katalog satova i Ivan i ja smo listali taj katalog. Rekao mi je da kad bude kupio neki sat odatle, daće meni njegov. A cene su bile paprene. I nakon par dana video sam ga kako šeta psa i rekao mi je "Sačekaj me dole, da ti donesem sat". Tu sam video njegovo prijateljstvo. Ja taj sat i dalje imam.

Foto: Prinstcreen

O Alanu Kožaru

Alan Kožar je uživao veliko poštovanje među Kotoranima:

- Zvali su ga Šoka, on je starija garda, vredan čovek. Bila je priča da je davao pare na kamatu i da je prvi kapital napravio iz te kamate. Kada je on došao, počeli su da prave zgrade, on je sa Igorom Dedovićem i Jovicom napravio dve, tri zgrade. Udruživali su se u razne projekte u Kotoru. Alan Kožar je staro ime crnogorske hronike. To je ta barska ekipa koja je uvek imala odjeka - kaže Vukadinović i dodaje:

- Alan je tada punio hronike i ljudi iz tog sveta su počeli da ga respektuju. Vodili su ga u sve crnogorske policijske stanice i toliko su ga tukli ali nikada nije rekao ni jednu rečenicu. Zato je dobio najmanje, čitavih 6 godina, dok je Ljubo dobio 30 godina. Bio je dobar lik, čovek i znao je da mu mladi momci veruju sa razlogom. Pomagao je momcima koji su u zatvoru, njihovim porodicama i tako dalje. Nikad nije ostavljao svoje saborce.

Foto: Privatna Arhiva

Pravi razlog rata klanova

Više od 70 ljudi stradalo je u krvavom ratu koji se vodi između dva zaraćena kotorska klana, kavačkog i škaljarskog. Kao neko ko je poznavao sve te aktere, otkriva pravi razlog početka rata:

- Ja kada sam došao u Kotor, oni su bili svakodnevno zajedno. Od 24 sata, u tom restoranu su bili 10 sati. Čak 1.000 puta sam Dedoviću i Kašćelanu doneo jelo po pola, jer su mršavili. Predrag Škuri i Igor su imali prvo zajedničko ranjavanje u škaljarskom groblju, gde su se borili Škuriju za život. Mislim da iza ovoga svega stoji politika.

Sa prvim atentatom sam video da je đavo odneo šalu

Vukadinović je objasnio i na koji način je odlučio da ode iz Kotora:

Foto: Kurir Televizija

- Video sam kuda sve ide. Miloš Radonjić je pre toga došao u taj restoran i potegao pištolj. Znači kada je prvi atentat završen na Igora, video sam da je đavo odneo šalu. Sve to je pokazivalo da mora da se ode. Prvo, ja nisam iz te priče, a drugo, ja sam ih gledao kao prijatelje, voleo sam i Dedovića i Božovića.

