Jedna osoba pronađena je danas mrtva u automobilu u naselju Veternik u Prištini. Kako prenose mediji, reč je o biznismenu iz Đakovice Hekuranu Hodži, koji je na izborima 28. decembra bio kandidat za poslanika na listi Alijanse za budućnost Kosova (ABK).

Slučaj je za Reporteri potvrdio portparol policije tzv. Kosova za region Prištine Enis Plana, koji je naveo da su policija i državni tužilac pokrenuli istragu o okolnostima smrti.

"Oko 15 časova primili smo informaciju da se u jednom vozilu u naselju Veternik u Prištini nalazi osoba bez znakova života. Smrt žrtve (muškarca) konstatovala je medicinska ekipa na licu mesta. Policija, u koordinaciji sa državnim tužiocem, započela je istragu o smrti i nastavlja sa preduzimanjem svih istražnih i forenzičkih radnji koje će pomoći rasvetljavanju događaja i potpunom razjašnjenju okolnosti slučaja", saopštio je Plana.

Istraga je u toku.

Kurir.rs/Kosovo online

