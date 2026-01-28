Slušaj vest

U najvećoj sudnici Specijalnog suda u Beogradu danas su, osim fotografija ubijenog Aleksandra Gligorijevića, prikazane i jezive slike kasapljenja tela Gorana Veličkovića, ali i poruke koje su, kako tvrdi tužilaštvo, razmenjivali optuženi.

Na više od 20 fotografija vide se isečeni delovi tela pistavljeni na različita mesta, krv, najloni u tajnoj prostoriji, sekira ali i krvlju ispisano "Korać pi..a" na leđima pokojnog Veličkovića.

- Vidi lutko, Meksiko u sred Beograda - piše u jednoj poruci koju je uz fotografiju ubijenog Veličkovića 3. avgusta 2020. godine Belivuk poslao nepoznatoj osobi.

Miljković je istog dana napisao:

- Brate, iskreno, najčvršći kog smo odrali do sada.

Dan posle ubistva u Ritopeku, kako tvrdi tužilaštvo, Miljković je poslao i poruke:

- Moram na put malo da odmorim, samo s leševima blejim

- Čudno mi kad vidim živog čoveka.

- Što je najjače, nikako spisak da se smanji. Kako kažu ova naša braća iz Cg "ovo nijesmo ni u Meksiko videli što vi činite"

- Ja sam čekao da se oporavim od korone da bih ubijao, tuga.

U porukama koje su potom slali posle ubisva Veličkovića neko šalje i poruku "ova glava mnogo priča, odsecite je", "mislili su da smo mi indijanci", "samo seckaj brate".

Posle prikazivanja jezivih fotografija, svedok saradnik Srđan Lalić, koji je danas prisustvovao suđenju, naveo je da su "slike autentične i da je prisustvovao svemu".

- Miljkovićeva ideja je bila da se naprave ove slike, da bi zastrašivao druge grupe. Vidimo da je delio i slao svima slike. Samo na jednoj, na kojoj sam i ja sa Belivukom, Veličković je bio živ - rekao je Lalic.

Belivuk i Miljković izašli su za govornicu tvrdeći da su fotografije fotošopirane a dokazi montirani.

- Ja Veličkovića znam, ovo nije on na slikama - rekao je Belivuk.

Suđenje se nastavlja u petak.