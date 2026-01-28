Slušaj vest

Večeras je došlo do lančanog sudara u kom je učestvovalo pet vozila na Novom novosadskom putu. 

Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo u Zemunu, u pravcu ka Batajnici.

Prema nezvaničnim saznanjima, dve osobe koje su učestvovale u saobraćajki, žalile su se na povrede.

Na mesto sudara prisutni su pripadnici Saobraćajne policije koji vrše uviđaj.

Kurir.rs/Newsmax Balkans

Ne propustiteHronikaULETEO U SUPROTAN SMER, ZAKUCAO SE U AUDI I TOJOTU, NA NJIH NALETEO BMW: Detalji strašnog lančanog sudara kod Bačke Topole: Tri osobe teško povređene, dve lakše
saobraćajna nesreća
HronikaSTRAVIČNA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD BAČKE TOPOLE: Žestok lančani sudar na auto-putu - jedno vozilo išlo suprotnim smerom, a onda je nastao HAOS - PRVI SNIMAK
Screenshot 2026-01-27 215330.jpg
HronikaNAJNOVIJI DETALJI HOROR SAOBRAĆAJKE NA "MILOŠU VELIKOM": Sumnja se da je ovo uzrok lančanog sudara - prvo je "audi" podleteo pod kamion, a onda... (VIDEO/FOTO)
Saobraćajna nesreća udes saobraćajka Lučani
HronikaHOROR SCENE! POGLEDAJTE PRVE SNIMKE SA MESTA NESREĆE NA "MILOŠU VELIKOM": Teško je prebrojati uništene automobile, četiri osobe povređene (VIDEO/FOTO)
udes na Milošu Velikom