Večeras se dogodio lančani sudar u Zemunu na Novom novosadskom putu, u pravcu Batajnice, u kojem je učestvovalo pet vozila
Saobraćajna nesreća
LANČANI SUDAR PET AUTOMOBILA U ZEMUNU! Dve osobe povređene, uviđaj u toku!
Slušaj vest
Večeras je došlo do lančanog sudara u kom je učestvovalo pet vozila na Novom novosadskom putu.
Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo u Zemunu, u pravcu ka Batajnici.
Prema nezvaničnim saznanjima, dve osobe koje su učestvovale u saobraćajki, žalile su se na povrede.
Na mesto sudara prisutni su pripadnici Saobraćajne policije koji vrše uviđaj.
Kurir.rs/Newsmax Balkans
Reaguj
Komentariši