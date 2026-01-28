Slušaj vest

Biznismen i političar iz Đakovice Hekuran Hodža pronađen je mrtav u automobilu u prištinskom naselju Veternik. 

Hodža je na izborima 28. decembra 2025. bio kandidat za poslanika na listi Alijanse za budućnost Kosova (ABK) čiji predsednik je Ramuš Haradinaj.

Portparol policije tzv. Kosova za region Prištine Enis Plana potvrdio je da je Hodža pronađen mrtav.

"Oko 15 časova primili smo informaciju da se u jednom vozilu u naselju Veternik u Prištini nalazi osoba bez znakova života. Smrt žrtve (muškarca) konstatovala je medicinska ekipa na licu mesta. Policija, u koordinaciji sa državnim tužiocem, započela je istragu o smrti i nastavlja sa preduzimanjem svih istražnih i forenzičkih radnji koje će pomoći rasvetljavanju događaja i potpunom razjašnjenju okolnosti slučaja", rekao je Plana.

Nedugo posle tragične vesti, oglasio se i Ramuš Haradinaj.

"Hekuran Hodža nam je bio dugogodišnji kolega u Alijansi. Od mladosti je bio angažovan u političkim aktivnostima unutar Alijanse, gde se uvek isticao svojom bliskošću, korektnošću i poštovanjem prema svima. Njegova smrt nas je sve šokirala! U ovim teškim trenucima, izražavam najiskrenije saučešće časnoj porodici Hodža, prijateljima i svim kolegama u Alijansi", naveo je Haradinaj.

