Biznismen i političar iz Đakovice Hekuran Hodža pronađen je mrtav u automobilu u prištinskom naselju Veternik.

Hodža je na izborima 28. decembra 2025. bio kandidat za poslanika na listi Alijanse za budućnost Kosova (ABK) čiji predsednik je Ramuš Haradinaj.

Portparol policije tzv. Kosova za region Prištine Enis Plana potvrdio je da je Hodža pronađen mrtav.

"Oko 15 časova primili smo informaciju da se u jednom vozilu u naselju Veternik u Prištini nalazi osoba bez znakova života. Smrt žrtve (muškarca) konstatovala je medicinska ekipa na licu mesta. Policija, u koordinaciji sa državnim tužiocem, započela je istragu o smrti i nastavlja sa preduzimanjem svih istražnih i forenzičkih radnji koje će pomoći rasvetljavanju događaja i potpunom razjašnjenju okolnosti slučaja", rekao je Plana.

Nedugo posle tragične vesti, oglasio se i Ramuš Haradinaj.