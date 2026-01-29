Slušaj vest

A u Pudarcima u opštini Grocka juče se odvijala prava drama kada je došlo do eksplozije u jednoj porodičnoj kući usled koje je bračni par zadobio opekotine drugog i trećeg stepena. Sve se desilo nakon što je muškarac u peć ubacio nitro razredjivač kako bi ubrzao paljenje vatre.

Više informacija otkrio je reporter Kurir televizije, Pavle Ivković:

Pavle Ivković Foto: Kurir Televizija

- Ovde nema komšija, ali nas je jedna starija gospođa uputila upravo na ovu lokaciju. Sve se dogodilo u utorak uveče, kada je muškarac, star 56 godina, pokušao da ubrza paljenje vatre i u peć sipao razređivač. Došlo je do eksplozije, on i njegova žena, stara 52 godine, zadobili su teške opekotine drugog i trećeg stepena i kolima hitne pomoći su prevezeni u Urgentni centar gde su im konstatovane teške povrede. Oni se trenutno nalaze na odeljenju intenzivne nege, budući da su ove povrede izuzetno opasne po život.

Ivković saznaje i da muškarac i žena žive sami u kući, te da su u trenutku eksplozije unutra bili samo oni:

Grocka Foto: Kurir Televizija

- Podsetio bih samo da policija i vatrogasne službe redovno apeluju na građane da nikada ne koriste zapaljive tečnosti poput benzina, alkohola ili razređivača i sipaju ih u peć jer isparenje u zatvorenom prostoru dovodi do trenutnih eksplozija sa često fatalnim posledicama - kaže Ivković i dodaje:

- Mi u ovom trenutku znamo da oni nisu životno ugroženi, u stabilnom su stanju, ali i muž i žena imaju teške opekotine drugog i trećeg stepena.

