Vladimir i Miljana Kecmanović, roditelji dečaka ubice iz Ribnikara danas će se ponovo naći pred sudom. U Višem sudu u Beogradu počinje ponovljeno suđenje.

Sa prvostepenom presudom, Vladimir je osuđen na 14 godina zatvora, a Miljana na 3,5 godine zatvora. Apelacioni sud ukinuo je te presude i tražili su reviziju postupka i sve kreće iz početka. Na čelu suđenja je danas novi sudija koji će na samom početku morati da donese odluku da li će ovo suđenje biti otvoreno za javnost budući da prethodno suđenje nije bilo zbog zaštite maloletnika.

Danas će u sudnici biti i roditelji stradale dece što će izazvati veliku traumu budući da su jako teško prolazili i kroz prvi proces.

Anđeliko Aćimović, otac stradale Angeline, govorio je za Redakciju o današnjem suđenju:

Anđelko Aćimović Foto: Kurir Televizija

- Jako je za nas potresno da ponovo uđemo u sudnicu i vrlo smo bili iznenađeni odlukom Apelacionog suda da postupak vrati na ponovno suđenje. Postojala je druga mogućnost: da oni sami reše na osnovu dotadašnjeg dokaza. Ne vidim šta bi novo moglo očekivati, osim svega što je do sada izvedeno - kaže Aćimović za Kurir televiziju i dodaje:

- Očekujemo da novi sudija ima više razumevanja prema potrebi roditelja da kažu sve što imaju i da pomognu u rasvetljavanju ovog krivičnog dela. A to je jedno potpuno odsustvo brige za detetom koje je dovelo do ove tragedije od strane porodice Kecmanović. Imali su jako puno znakova njegovog psihičkog stanja koji su ukazivali da je tom detetu potrebna psihološka pomoć.

"Nesretni internet je dovršio roditeljsku nebrigu"

Dodaje i da su roditelji bili u obavezi da primete sve znake koje je dete pokazivalo u školi i kući. Tvrdi i da oni nisu obavili svoju roditeljsku dužnost:

Foto: Marko Karović

- Očigledno je bio u depresiji, u svom načinu gledanja na svet kroz virtuelni život i uzimajući u obzir šta je sve radio do tada i to je dovelo do ove tragedije. Algoritam je preuzeo njegovo vaspitanje. Nesretni internet je dovršio roditeljsku nebrigu. To nam se desilo. Kako objasniti i sudijama i svima da je to upravo potrebno i pokazati i dokazati zbog svih budućih generacija i roditelja i vremena u kome živimo - kaže Aćimović i dodaje:

- To je za mene još uvek neizvesno da li će imati dovoljno sluha za sve to, jer osuđujuća presuda za roditelje nije samo bitna zbog njih samih i zbog posledica koje su tragične, nego i zbog svih drugih roditelja da izvršavaju svoje obaveze za nadzor i pažnju nad decom počev od rođenja pa do punoletstva.

"Otac bio ponosan na njega zbog toga što je dobro gađao"

Vladimir Kecmanović, podstimo, uhapšen je na dan kada je njegov sin počinio masakr i od tada je u pritvoru, iz kog će i danas biti doveden u sudnicu. Miljana Kecmanović se brani sa slobode, ali joj je izrečena mera zabrane sastajanja i komuniciranja sa sinom koji je od 3. maja 2023. u specijalizovanoj zdravstvenoj ustanovi.

Svim suđenjima koja su održana pre presude koja je ukinuta, podsetimo, prisustvovali su roditelji ubijene dece u Ribnikaru. Za njih je, kako su i sami više puta isticali, posebno stresno bilo svedočenje maloletnog ubice koji je detaljno opisao krvavi pir.

Inače, kako je Kurir pisao, prethodne nedelje, roditelji ubijene dece i njihovi zastupnici su bili na sastanku sa tužiocima Višeg tužilaštva u Beogradu, na kom je prema nezvaničnim informacijama tema bila novo suđenje koje počinje danas.

Foto: Marko Karović, Ana Paunković, Privatna arhiva

Prema nezvaničnim informacijama, on je pred sudom detaljno opisao kako ga je otac vodio u streljanu i kako je učio da puca u "pokretne mete i koncentrične krugove", govorio je da je "otac bio ponosan na njega zbog toga što je dobro gađao" kao i da je nekoliko dana pre stravičnog masakra prekrio kameru u stanu i uzeo kutiju u kojoj je otac čuvao oružje. Kobnog dana, spakovao je pištolje i krenuo u krvavi pohod "u nameri da iskorti svu municiju jer su mu meta bili generalno učenici sedmog razreda".

Dečak ubica je navodno detaljno govorio o tome da je ga je otac vodio u streljanu i učio da puca "kako bi se zbližili", da ga je jednom nazvao "psihopatom" i da kobnog dana sigurno ne bi pucao da mu nisu bili dostupni pištolji do kojih je lako došao. Govorio je i o tome da ga je "majka stalno pritiskala da u svemu bude najbolji, da se ljutila kada to nije bio i da je možda to bio razlog što je pucao u drugove".

