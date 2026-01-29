Slušaj vest

Bivši rukovodilac bolnice Loreto u Čikagu, Anoš Ahmed, optužen za proneveru miliona iz bolnice i prevaru federalne vlade za skoro 300 miliona dolara, uhapšen je u Srbiji.

Anoš Ahmed je lišen slobode u našoj zemlji 30. novembra. U petak je vlada SAD zatražila njegovu ekstradiciju, prema sudskom podnesku od srede, piše Serbian Times.

Ahmed ostaje u pritvoru u Srbiji - iako je 30. decembra tražio od srpskih sudova da ga puste u hotel u Beogradu, što je odbijeno. Njegov advokat nije odmah odgovorio na zahtev za komentar. Ahmed je živeo u inostranstvu otkako su ga federalni tužioci proglasili beguncem, neposredno pre podizanja optužnice.

Tužioci navode da su Ahmed i njegov kompanjon Samir Suhail zajedno proneverili 15 miliona dolara iz Loreta, bolnice koja se finansira novcem poreskih obveznika, i da su putem korupcije i podmićivanja usmerili ugovore vredne još 19 miliona dolara ka Suhailu. Suhail je bio Ahmedov prijatelj, poslovni partner i prvi komšija u Tramp kuli u Čikagu.

Ahmed je takođe optužen u odvojenoj šemi za kovid testiranje kojom je vlada oštećena za oko 300 miliona dolara. Optužbe su usledile nakon serije istraga portala Block Club Chicago koje su osvetlile rad Ahmeda i Suhaila.

Detalji prevare i bekstvo

Block Club je opširno izveštavao o Ahmedovom problematičnom ponašanju u bolnici Loreto, od omogućavanja moćnim ljudima da ranije pristupe vakcinama protiv kovida - čak se hvalio da je vakcinisao Erika Trampa - do sklapanja ugovora sa kompanijama u vlasništvu Suhaila.

Nezavisno od toga, Block Club je takođe otkrio 2021. i 2022. godine da su različite kompanije za kovid testiranje izdavale sumnjive, a ponekad i lažne rezultate, dok su istovremeno, kako se čini, neosnovano potraživale federalne refundacije vredne stotine miliona dolara. Jedna od laboratorija koju je Block Club Chicago istakao zbog problematičnog rada bila je O’Hare Clinical Lab.

Te priče su se spojile ovog leta kada su tužioci naveli da su Ahmed, Mohamed "Siradž" Siradžudin i Mahmud Sami Kan koristili upravo O’Hare Clinical Lab, pored ostalih, kako bi podnosili lažne zahteve za kovid testove vladi. Oni su tražili oko 900 miliona dolara odštete, od čega im je isplaćeno oko 300 miliona.

Ahmed je optužen po 14 tačaka za prevaru, kao i za zaveru radi prevare vlade SAD, dve tačke za nezakonito primanje naknada u okviru federalnih programa zdravstvene zaštite, neovlašćeno otkrivanje ličnih zdravstvenih podataka i pet tačaka za pranje novca, navodi se u optužnici u slučaju kovid testiranja.

Foto: Društvene Mreže

Prema sudskim spisima, Ahmed je znao za istrage koje su se vodile oko njega i pre nego što su podignute optužnice. Verovatno je i Suhail znao. Jedna od saoptuženih u slučaju bolnice Loreto - za koju tužioci kažu da su je zaustavili u avionu dok je pokušavala da pobegne u Dubai - navela je u sudskim spisima da je bila svesna istrage još 2022. godine.

Dok se Ahmed krio u Srbiji, Suhail se preselio u Ujedinjene Arapske Emirate, gde je otvorio luksuznu kliniku za plastičnu hirurgiju i na društvenim mrežama objavljivao fotografije u markiranoj odeći i sa satovima vrednim hiljade dolara.

U januarskoj objavi na Instagramu, Suhail je podelio sliku na kojoj piše: "Ovih dana ti treba posao, dodatna zarada i malo prevare sa strane."

Ahmed je podneo ostavku u bolnici Loreto u martu 2021. godine usred intenzivnog pritiska javnosti, nakon što je Block Club izvestio o tome da je davao kovid vakcine privilegovanim osobama sa dobrim vezama.

Ahmed se vratio u Hjuston, gde je ranije živeo i vodio noćne klubove, i ubrzo se oženio, prema okružnim evidencijama. Kupio je i prodao nekoliko nekretnina vrednih više miliona dolara - uključujući i jednu opisanu kao "minijaturna vila Tatice Vorbaksa" (Daddy Warbucks) — i pokrenuo novi posao, Anosh Inc., koji se predstavlja kao firma za investicije i konsalting. Prema sudskim spisima, planirao je da otvori kancelariju u Dubaiju.

Dokumentacija pokazuje da su Ahmed i njegova supruga, koja je iz Francuske, tamo takođe registrovali nekoliko kompanija povezanih sa nekretninama tokom 2023. godine.

U istom periodu, Ahmed je organizovao zaveru za prevaru vlade koristeći svoje veze u bolnici Loreto, navode tužioci. Ubrzo nakon ostavke, on je iskoristio lične podatke ukradene od pacijenata bolnice kako bi podneo lažne zahteve za refundaciju troškova kovid testiranja, tvrdi tužilaštvo. Ahmed se udružio sa čikaškom laboratorijom O’Hare Clinical Lab - koju je Block Club označio kao problematičnu još 2022. godine - i davao instrukcije radnicima da lažu vladine zvaničnike, pretvarajući se da se njegovi lažni testovi obavljaju preko bolnice Loreto.

Lažne objave o novim biznisima i vezama sa Trampom

Dok je bio u bekstvu, Ahmed je počeo da objavljuje saopštenja za javnost sa montiranim fotografijama na kojima je njegova glava zalepljena na tuđa tela. U tim saopštenjima se predstavljao kao "lider republikanaca" i pokušavao da privuče pažnju Donalda Trampa, verovatno u nadi da će dobiti pomilovanje.

U jednom saopštenju se navodi da Ahmed osniva PAC (komitet za političku akciju) u Ilinoisu, ali zvanični zapisi pokazuju da takva organizacija ne postoji. Takođe je tvrdio da gradi centar za kriptovalute i AI centar u Čikagu, što su gradske vlasti demantovale.

Foto: Printscreen Instagram

Ahmed je, zajedno sa drugima, takođe preuzeo kontrolu nad nekoliko nefunkcionalnih laboratorija u Teksasu i nastavio šemu, podnoseći vladi zahteve za kovid testove koji nikada nisu urađeni. Ahmed tvrdi da upravlja imovinom od 1,5 milijardi dolara preko svog najnovijeg poduhvata, Private Family Office of Anosh Ahmed, koji se na mreži oglašava kao firma za upravljanje bogatstvom. Ova firma, čija onlajn istorija seže do 2024. godine, tvrdi da ima kancelarije u Dubaiju, Londonu, Saudijskoj Arabiji, Pakistanu i SAD, uz najavu otvaranja u Singapuru. Ipak, čini se da firma nije registrovana u Emiratima, Teksasu niti Ilinoisu. Na svom sajtu, kompanija tvrdi da se zalaže za „poštenje“ i „otvorenost“.

U Sjedinjenim Državama, Ahmed je iza sebe ostavio neplaćene račune: sudski zapisi pokazuju da ga American Express tuži u Teksasu, navodeći da je napravio dug od oko 120.000 dolara na kreditnoj kartici pre nego što ju je otkazao u julu 2024. bez izmirivanja ostatka. Dok je živeo u inostranstvu, Ahmed je objavio na desetine saopštenja za medije sa sumnjivim tvrdnjama o dobrotvornom i preduzetničkom radu.

U jednom saopštenju se tvrdilo da neimenovana „zdravstvena organizacija povezana sa UN-om“ sarađuje sa Ahmedom na „razvoju protokola za kovid testiranje i vakcinaciju“ u severnoj Africi. Drugo saopštenje od 7. jula tvrdilo je da Ahmed proširuje svoje „usluge kovid testiranja“ širom sveta — samo nekoliko nedelja nakon što su tužioci objavili slučaj o lažnim testovima vredan 300 miliona dolara. Ahmed je u ovim naporima ciljao i na Čikago, tvrdeći u saopštenju od 22. juna da osniva centar za kriptovalute u ogromnom, praznom skladištu u gradu. Takođe je najavio navodni AI data centar na zapadnoj strani grada (West Side). Portparol gradskog odeljenja za planiranje ranije je izjavio da grad nema nikakve informacije o navodnom kripto projektu.

Ova saopštenja često sadrže montirane fotografije Ahmeda, koristeći istu, godinama staru sliku njegove glave nalepljenu na različita tela. U njima se ne pominju optužbe sa kojima se suočava niti skandali sa kojima je povezan. Naveden je niz portparola koje novinari mogu kontaktirati, ali se niko nikada nije javio na pozive Block Club-a, niti se podaci o tim portparolima mogu pronaći na internetu.

Finansijske zaplene

Federalni zvaničnici u slučaju Anoša Ahmeda žele da zaplene:

50,5 miliona dolara sa bankovnog računa koji je Ahmed imao.

42,3 miliona dolara u hartijama od vrednosti.

Luksuzna vozila: Rolls-Royce Phantom (2020), Rolls-Royce Ghost (2022), Mercedes-Benz G-klase (2021) i Lamborghini Huracan (2020).

Četiri imanja u Hjustonu.

Slučaj je dugo bio u zastoju zbog statusa begunaca Ahmeda i Suhaila, ali hapšenje u Beogradu predstavlja značajan preokret u ovoj višemilionskoj aferi.