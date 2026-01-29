Slušaj vest

Miljana Kecmanović, majka maloletnika koji je 3. maja u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro učenika i radnika obezbeđenja škole, stigla je u pratnji advokata u Viši sud u Beogradu, u kom bi njoj i njenom suprugu danas trebalo iznova da počne suđenje.

Pred početak ponovljenog procesa, koji je naložio Apelacioni sud u Beogradu, u sud su pristigli i roditelji ubijene dece. Na njihovim licima vidi se da su potrešeni i da im teško pada ponovni sudski proces.

- Prvi u sud pristigao je Anđelko Aćimović, otac ubijene Angeline, a za njim ubrzo stigla je i Suzana Stanković Čikić sa suprugom, kao i roditelji Eme Kobiljski - kaže izvor Kurira i dodaje.

Nekoliko minuta pred početak suđenja, stigla je i Miljana Kecmanović. Njen suprug, optuženi Vladimir Kecmanović trebalo bi da u sudnicu bude uveden iz pritvora, u kom je od 3. maja 2023.

1/4 Vidi galeriju Počinje ponovljeno suđenje za zločin u Ribnikaru Foto: Kurir

Inače, suđenje počinje pred novim sudijom pošto je godišnjim rasporedom sudija prethodni prebačen na drugo radno mesto. Tokom prvog postupka, Kecmanovići su bili osuđeni, Vladimir na 14 i po godina zatvora, a Miljana na tri godine, ali je ta presuda ukinuta i predmet vraćen na ponovno suđenje.

Kecmanovići, koji su tokom ranijih ročišta negirali krivicu, imaće priliku da ponovo iznesu svoju odbranu i izjasne se o optužbama koje ih terete za napuštanje maloletnog lica i druge teške optužbe.

- Sudija bi danas na samom početku trebalo da saopšti da li će suđenje biti otvoreno za javnost ili ne. Prvi postupak, do donošenja presude koja je javno saopštena, zbog zaštite interesa maloletnih oštećenih bio je zatvoren za javnost - podseća sagovornik Kurira.

Druga važna odluka koju će sudija danas doneti jeste i da li će, kako dodaje, svi svedoci uključujući i maloletnog ubicu biti ponovo saslušani pred sudom, ili će se iskazi koje su dali u prvom postupku, samo čitati.