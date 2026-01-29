Slušaj vest

Vozaču kamiona M. P. (39) iz Lučana, koji se sumnjiči za saobraćajnu nesreću na auto-putu Novi Sad - Subotica, u kojoj je poginuo policajac na dužnosti Dejan Srdić (40) iz Inđije, produžena je mera zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor.

Kako je potvrdila portparol Osnovnog suda u Novom Sadu, Milena Radisavljević, prema okrivljenom P. M. produžena je mera zabrane napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju na osnovanu bojazan da će okrivljeni boravkom na slobodi u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo za koje je osnovano sumnjiv u ovom krivičnom postupku.

Pokupio ga kamion

Ova mera, po navedenom rešenju, može trajati do 21. aprila. Podsetimo, policijski službenik Uprave saobraćajne policije Dejan Srdić poginuo je 7. jula prošle godine tokom obavljanja službene dužnosti, kada je oko 9.50 časova na njega naleteo kamion lučanskih registarskih oznaka, dok je u zaustavnoj traci kontrolisao vozača koji je učinio saobraćajni prekršaj. U trenutku nesreće policajac je stajao pored automobila i vozačevih vrata i po proceduri tražio dokumenta od vozača. Sa njim je u kontroli saobraćaja bio i sedam godina stariji kolega, koji je prošao nepovređeno.

Iako je lekarska ekipa Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad intervenisala po prvom prioritetu, nažalost, mogli su samo da konstatuje smrt muškarca starog 40 godina.

Optužnica vraćena na dopunu Optužnica koju je Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu podiglo 21. jula 2025. protiv okrivljenog M. P. zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja u vezi krivičnog dela ugrožavanje javnog saobraćaja je, kako „Dnevnik” saznaje, naredbom Osnovnog suda u Novom Sadu od 25. avgusta vraćena na dopunu istrage.