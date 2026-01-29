SUD DONEO ODLUKU: Suđenje Miljani i Vladimiru Kecmanoviću zatvoreno za javnost, evo koji je razlog!
Sudsko veće Višeg suda u Beogradu pred kojim je danas u 10 sati počelo ponovljeno suđenje Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima dečaka ubice donelo je odlluku da suđenje bude zatvoreno za javnost! Podsetimo, i prvi postupka na kraju kog su roditelji dečaka ubice koji je 3. maja 2023. u masakru u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja škole osuđeni na ukupno 17 i po godina zatvora, bio je zatvoren za javnost.
- Iz istih razloga kao i prvi put, zbog zaštite interesa maloletnih oštećenih, sudsko veće donelo je odluku da suđenje bude zatvoreno za javnost - kaže sagovornik Kurira.
Inče, glavni javni tužilac Nenad Stefanović, zajedno sa tužiocima Nikolom Uskokovićem i Željkom Jovanovićem, insistirao je na tome da razlozi za zatvaranje suđenja i dalje važe, tom predlogu protivili su se advokati odbrane Borivoje i Irina Borović.
Nakon desetominutne pauze, kako bi doneli odluku, sudija je saopštio da će u toku ovog postupka javnost ipak biti isključena.
- Sud donosi odluku da se u toku postupka isključi javnost zbog zaštite oštećenih lica, a to se ne odnosi na same oštećene - kratko je obrazložio sudija.
Pošto je sud saoptio ovu odluku, u sudnici se prešlo na uvodna izlaganja tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, tokom kog bi trebalo da obrazlože optužnicu i predlože dokaze koji će se izvoditi.
Suđenju prisustvuje i glavni javni tužilac Višeg tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović, kao i roditelji ubijene dece koji će moći da prate suđenje i učestvuju u njemu.
Miljana Kecmanović, podsetimo, u sud je stigla nešto pre 10 sati u pratnji advokata, dok je njen muž sproveden iz pritvora u kom je od 3. maja 2023.