Sudsko veće Višeg suda u Beogradu pred kojim je danas u 10 sati počelo ponovljeno suđenje Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima dečaka ubice donelo je odlluku da suđenje bude zatvoreno za javnost! Podsetimo, i prvi postupka na kraju kog su roditelji dečaka ubice koji je 3. maja 2023. u masakru u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja škole osuđeni na ukupno 17 i po godina zatvora, bio je zatvoren za javnost.

- Iz istih razloga kao i prvi put, zbog zaštite interesa maloletnih oštećenih, sudsko veće donelo je odluku da suđenje bude zatvoreno za javnost - kaže sagovornik Kurira.

Miljana Kecmanović Foto: Kurir

Inče, glavni javni tužilac Nenad Stefanović, zajedno sa tužiocima Nikolom Uskokovićem i Željkom Jovanovićem, insistirao je na tome da razlozi za zatvaranje suđenja i dalje važe, tom predlogu protivili su se advokati odbrane Borivoje i Irina Borović.

Nakon desetominutne pauze, kako bi doneli odluku, sudija je saopštio da će u toku ovog postupka javnost ipak biti isključena.

- Sud donosi odluku da se u toku postupka isključi javnost zbog zaštite oštećenih lica, a to se ne odnosi na same oštećene - kratko je obrazložio sudija.

Pošto je sud saoptio ovu odluku, u sudnici se prešlo na uvodna izlaganja tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, tokom kog bi trebalo da obrazlože optužnicu i predlože dokaze koji će se izvoditi.

Suđenju prisustvuje i glavni javni tužilac Višeg tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović, kao i roditelji ubijene dece koji će moći da prate suđenje i učestvuju u njemu.