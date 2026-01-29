Slušaj vest

Traktor, kombi i automobil sudarili su se jutros oko pola 7 na Magistralnom putu kod Smedereva, a prizori sa lica mesta su zastrašujući.

Saobraćajna nesreća dogodila se na magistralnom putu Smederevo - Velika Plana.

Uzrok i okolnosti ove nezgode još uvek nisu utvrđeni, a na lice mesta došla je policija i Hitna pomoć.

Stepen povreda koji su zadobili učesnici ove nesreće još uvek nije poznat.

Prasići koji su se nalazili u jednom od vozila, nakon silovitog sudara poispadali su iz prevoznog sredstva. Na drumu se nalazilo i mnogo rasute hrane za ove životinje, staklo koje je popucalo kao i delovi oštećenih vozila.

Kurir Web/ Blic

