Slušaj vest

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Aleksandru D. (34) koji se sumnjiči da je 16. januara u Sopotu ubio Živka Bakića. Kako Kurir nezvanično saznaje, pritvor mu je određen po svim tačkama, zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke, zbog opasnosti da bi u kratkom periodu ponovio krivično delo, kao i zbog uznemirenja javnosti.

Podsetimo, Bakić koji je bio optužen za šverc kokaina, kao jedan od vođa balkanskog kartela, ubijen je tokom redovne šetnje pošto je boravio u kućnom pritvoru s nanogicom.

Uhašeni Aleksandara D. juče je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu koje vodi istragu.

- Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu. Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenom odredi pritvor iz sva četiri zakonska razloga - saopšteno je juče iz tužilaštva.

Živko Bakić Foto: Društvene mreže Petar Aleksić

Naredbom o sprovođenju istrage, osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo za koje je zaprećena doživotna kazna zatvora.

- Postoje osnovi sumnje da je Aleksandar D. 16. januara između 13 i 14 časova, na oko 80 metara od mosta u Sopotu, gledano iz pravca ulice Put za Malu Ivanču, na zemljanoj površini sa leve strane kolovoza na podmukao način lišio života oštećenog Ž. B., dok je u vozilu marke "pežo 206" karavan, neovlašćeno nosio i 29 komada bojeve munije,kao i jedan metak u stanu na teritoriji GO Voždovac - saopšteno je iz tužilaštva.