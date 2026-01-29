Slušaj vest

Vladimir Kecmanović, otac dečaka ubice koji je optužen za teško delo protiv siguronosti jer je maloletnog sina koji je počinio jeziv masakr 3. maja 2023. u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" vodio u streljanu i učio ga da puca, držao neadekvatno obezbeđeno oružje u kući, kao i zbog zlostavljanje i zapuštanje deteta, ponovo je danas na početku ponovoljenog suđenja u Višem sudu u Beogradu pokušao da napravi žrtvu od sebe!

- Vladimir Kecmanović, ponovo je kao i tokom prvog suđenja negirao navode optužnice, tvrdeći da nije kriv za ono što je njegov sin učinio. Međutim, svi prisutni u sudnici su ostali šokirani kada je ponovo izjavio saučešće roditeljima ubijene dece koji sede u sudnici. Ovakvo ponašanje, jasno je, samo je ostavljanje utiska žrtve kod novog sudskog veća, jer šta bi inače bio razlog da ponovo izjavi saučešće roditeljima, kada je to već učinio? Inače ni tada, a ni sada to nije delovalo iskreno - otkriva izvor Kurira.

Kako navodi, prisutnima je u najmanju ruku neprimereno bilo i njegovo izlaganje o tome da je u depresiji.

- Sve to zvuči krajnje neumesno, kada na metar od njega sede ljudi koji su izgubili decu i to u školi, na mestu koje bi trebalo da bude najsigurnije - dodaje naš sagovornik.

Inače, Kecmanović je, kako saznajemo i danas u sudnici odbio da odgovara na pitanja tužilaca, kao i punomoćnika, odnosno zastupnika porodica žrtava.

Pre nego što je sudsko veće donelo odluku da zbog zaštite interesa maloletnih oštećenih, na predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i ponovoljeno suđenje bude zatvoreno za javost, on se javio za reč u sudnici.

- Poštovani predsedniče veća i članovi veća, ja sam lično za to da javnost bude uključena i prisutna na suđenju da bi u krajnjoj liniji omogućili fer i pravično suđenje, da mediji ne bi kreirali željenu sliku kao i do sada - sramne su reči Vladimira Kecmanovića, oca maloletnog ubice, kojima se pridružila i njegova supruga Miljana.

Foto: M.M./ATAImages

Prema rečima sagovornika Kurira, ovakvo obraćanje Vladimira Kecmanovića sudskom veću, dok su u sudnici roditelji dece koju je njegov sin ubio, nije ništa novo.

- I tokom prvog suđenja, on je pokušavao da predstavi žrtvu od sebe. Više puta je ponavljao da nije on kriv za ono što je njegov sin učinio - podseća naš sagovornik i dodaje da su mu i tada bili krivi svi drugi osim njega samog.

Podsetimo, tokom prvog postupka, Kecmanovići su bili osuđeni, Vladimir na 14 i po godina zatvora, a Miljana na tri godine, ali je ta presuda ukinuta i predmet vraćen na ponovno suđenje.

Kako je Kurir pisao, u sudu je u toku uvodno izlaganje tužilaštva, koje je prema nezvaničnim informacijama predložilo da se kao dokaz izvede dopisivanje maloletnog ubice i njegove majke, zatim snimci Vladimira Kecmanovića, dokaz o tome zbog čega nije služio vojsku a sve kako bi se tokom postupka utvrdilo kakvi su roditelji bili sinu koji je postao masovni ubica sa 13 godina.

Odbrana Vladimira i Miljane Kecmanović, kako saznajemo, predložila je da maloletni ubica koji od 3. maja 2023. boravi u psihijatrijskoj ustanovi, bude ponovo saslušan pred novim sudskim većem. Podsetimo, na prethodnom suđenju, on je detaljno opisao kako ga je otac vodio u streljanu i učio da puca "u koncentrične krugove i pokretne mete", kako je lako došao do njegovog oružja, isplanirao i počinio masakr.