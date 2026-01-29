Slušaj vest

Vladimir i Miljana Kecmanović, roditeljima dečaka ubice iz "Ribnikara", danas je u Višem sudu u Beogradu počelo ponovljeno suđenje.

Podsetimo, Vladimir i Miljana Kecmanović posle prvog suđenja bili su osuđeni na ukupno 17 i po godina zatvora, alli je tu presudu ukinuo Apelacioni sud u Beogradu i naložio novo suđenje.

Danas su se u sudnici našli i roditelji stradale dece.

Slađana Nedeljković, novinarka Kurira govorila je o najnovijim informacijama sa suđenja:

Slađana Nedeljković Foto: Kurir Televizija

- Tužilaštvo je zahtevalo da se prikažu vocap poruke koje je dečak razmenjivao sa svojom majkom. Tužilaštvo je predložilo i da se u vidu dokaza prikažu 9 diskova, gde se vide snimci dečakovog oca. Takođe, da se vidi zašto on nije završio vojni rok. Na samom ulasku u sud smo videli tužna lica porodica, koja ponovo preživljavanju 3. maj. ponovo se posle tri godine vraćamo na početak - kaže Nedeljković i dodaje:

- Prvostepena presuda je ukinuta, suđenje od danas počinje iz početka. Još uvek nije utvrđeno da li će dečak biti saslušan opet. Tada su posle saslušanja, njegovim roditeljima stavljeni novi elementi na teret. Primetila sam da dečakovi roditelji razmenjuju informacije. Ali, pred sudsku govornicu dečakov otac je rekao da suđenje treba da bude otvoreno za javnost. U ovom trenutku je i jedan od roditelja izašao iz suda.

Novi dokazi tužilaštva

Rajko Nedić, glavni urednik Kurira, istakao je da da je doneta odluka da suđenje bude zatvoreno za javnost:

- Kurir je otkrio da je tužilaštvo iznelo sudskom veću nove dokaze. Pre svega govorim o prepisci deteta i majka, gde se vidi zanemarivanje tog deteta. Tužilaštvo će sigurno ukazati kakve su ličnosti bili roditleji, jer su oni sve vreme negirali da imaju veze sa tim zločinom. Očigledno da tužilaštvo kreće sa novim dokazima. Kako je moguće da je dobio dozvolu za oružje, a nije završio vojni rok.

Rajko Nedić Foto: Kurir Televizija

Nedić tvrdi da sam pojam zanemarivanje deteta je veoma širok pojak, te apelacionom sudu treba dopuna, što pribavlja tužilaštvo:

- Vladimir je tražio da suđenje bude otvoreno za javnost, a optužio je medije da mi stvaramo iskrivljenu sliku u javnosti.

- Vladimir je na samom početku izjavio ponovo saučešće što je izazvalo revolt roditelja. Verovatno je želeo da ostavi utisak žrtve pred novim sudijom. Govorio je da je u velikoj depresiji. To ide u prilog priči da će on do kraja ići sa tim da on nije kriv. Dečak je bio prepušten sam sebi. Prema priči iz nijihovog okruženja, otac ga je vodio u streljanu i na vežbe kako bi bio spreman da se odbrani. Oni su pokušali da otuđe imovinu nakon masakra, umesto da su pokušali da se izvine - kaže Nedić i dodaje:

- Majka dolazi kao da se ništa ne dešava, ponaša se kao da je obično suđenje. To dodatno revoltira javnost uključujući i činjenicu da dečak ne može da bude kažnjen. Bilo je kontradiktorno da li će i dečak biti saslušan. On po zakonu ne može da odgovara ali je i oštećen jer su roditelji optuženi za zanemarivanje. Mislim da će tužilaštvo sada izvući sve adute.

Izlaganje Vladimira Kecmanovića

Inače, Kecmanović je, kako saznajemo i danas u sudnici odbio da odgovara na pitanja tužilaca, kao i punomoćnika, odnosno zastupnika porodica žrtava.

Pre nego što je sudsko veće donelo odluku da zbog zaštite interesa maloletnih oštećenih, na predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i ponovoljeno suđenje bude zatvoreno za javost, on se javio za reč u sudnici.

Foto: Privatna Arhiva

- Poštovani predsedniče veća i članovi veća, ja sam lično za to da javnost bude uključena i prisutna na suđenju da bi u krajnjoj liniji omogućili fer i pravično suđenje, da mediji ne bi kreirali željenu sliku kao i do sada - sramne su reči Vladimira Kecmanovića, oca maloletnog ubice, kojima se pridružila i njegova supruga Miljana.

