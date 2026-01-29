Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su uhapsili S. M. (30) i M. M. (21), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

01 (1).jpg
Policija zaplenila i pištolj Foto: Mup

- Prilikom pretresa kuće na području Rume koju koriste osumnjičeni, policija je pronašla i zaplenila kilogram i 700 grama praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin, pištolj sa pripadajućim okvirom i četiri metka, te digitalnu vagicu - saopšteno je iz Policijske uprave Sremska Mitrovica.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužilaštvu.

Ne propustiteHronikaUHAPŠEN VOZAČ "PEŽOA" KOD NAPLATNE RAMPE ŠIMANOVCI: Policija pronašla marihuanu i kokain, određeno mu zadržavnje!
saobraćajni policajci na ulici
HronikaHAPŠENJE DILERA U SREMSKOJ MITROVICI! Policija osumnjičenima pronašla kesice sa drogom u "golfu" i u stanovima
shutterstock_86474341.jpg
HronikaUHAPŠEN DILER IZ SREMSKE MITROVICE! Policija mu prilikom pretresa objekata pronašla 18 kilograma droge i pištolj! (foto)
collage.jpg
HronikaDILERI UHAPŠENI ZBOG LABORATORIJE DROGE I KOKAINA! U dve velike odvojene akcije policije i tužilaštva slobode lišena dvojica osumnjičenih za narkotike (foto)
marijuana.jpg