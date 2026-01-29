Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su uhapsili S. M. (30) i M. M. (21), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Policija zaplenila i pištolj Foto: Mup

- Prilikom pretresa kuće na području Rume koju koriste osumnjičeni, policija je pronašla i zaplenila kilogram i 700 grama praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin, pištolj sa pripadajućim okvirom i četiri metka, te digitalnu vagicu - saopšteno je iz Policijske uprave Sremska Mitrovica.