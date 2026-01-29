Slušaj vest

Na pružnom prelazu kod Kudeljarskog nasipa u Pančevu, jutros oko 8 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali putnički automobil i voz. Iako je sudar izgledao dramatično, pukom srećom izbegnuta je tragedija.

Kako je potvrđeno iz Policijske uprave Pančevo, do udesa je došlo kada je žena koja je upravljala automobilom, krećući se iz pravca Skadarske ulice, stigla do obeleženog pružnog prelaza. Prema službenim informacijama, ona se nije zaustavila ispred znaka upozorenja, niti je propustila šinsko vozilo koje je u tom trenutku nailazilo, što je dovelo do direktnog kontakta.

Vozilo Hitne pomoći prevezlo je ženu u Opštu bolnicu Pančevo, gde su joj, srećom, konstatovane samo lakše telesne povrede. Na automobilu i šinskom vozilu pričinjena je manja materijalna šteta.

O incidentu je odmah obavešteno i nadležno Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu radi daljeg postupka.

Normalizacija saobraćaja Železnički i drumski saobraćaj na ovoj deonici bili su u prekidu tokom trajanja uviđaja. Nakon što su ekipe policije završile posao na terenu, saobraćaj je u potpunosti normalizovan.