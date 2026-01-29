Slušaj vest

Vladimir Kecmanović, otac dečaka ubice iz Osnovne škole "Vladislav Ribnikar", izjavio je danas iznoseći odbranu pred Višim sudom u Beogradu da "nije kriv" ali je, kako Kurir saznaje, rekao i da je njegov maloletni sin koji je počinio stravičan zločin na ključevima "nosio privezak pištolj"!

Prema rečima našeg sagovornika, roditelji maloletnog ubice kojima se sudi i za zapuštanje i zlostavljanje deteta, privezak u obliku pištolja koji nosi tada trinaestogodišnjak, "nisu videli kao potencijalni problem, već ga je otac vodio u streljanu".

- Zbog posledica toga, plakala je cela Srbija. Međutim, otac maloletnog ubice danas je izjavio i da snimke zločina koji je potresao celu Srbiju nije gledao, ali da je bio "primoran i nateran da gleda slike sa lica mesta". Tokom ovih tvrdnji, aludirao je da mu je to bilo stresno i da je bio primoran da gleda slike koje nije želeo da vidi - otkrio je izvor Kurira.

Inače, Vladimir Kecmanović ranije je, podsetimo, glavnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenada Stefanovića optuživao da mu je u prostorijama Centralnog zatvora pokazao slike škole i rekao da treba da "vidi šta je počinilo njegovo dete".

Tokom prvog dana ponovljenog suđenja, kako saznajemo, Kecmanović se, navodno, pravdao da je sina vodio u streljanu između ostalog, "da bi se zbližili". Podsetimo, Kecmanović je optužen zbog toga što je maloletnog sina vodio i učio da puca, oružje u kući držao neobezbeđene kao i za zlostavljanje i zanemarivanje maloletnog deteta.

- Kecmanović je, kao i tokom prvog postuka, odbio da odgovara na pitanja dvojice tužilaca i glavnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kao i pitanja punomoćnika oštećenih porodica. Pristao je samo da odgovara na pitanja suda. Sudija je imao nekoliko pitanja za njega, između ostalog, zbog čega je vodio sina u streljanu i učio ga da puca, kao i kako je trinaestogodišnjak znao prva dva broja šifre za kofer u kom je držao oružje u stanu - otkriva izvor Kurira šta se dešavalo tokom prvog dana suđenja Vladimiru i Miljani Kecmanović.

Miljana, Vladimir Kecmanović i dečak ubica Foto: Privatna Arhiva, Petar Aleksić, Zorana Jevtić

Kako je Kurir objavio, otac maloletnog ubice koji je 3. maja 2023. u Osnovoj školi "Vladislav Ribnikar", u koju je i sam išao, ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja, ponovo je danas šokirao sve u sudnici kada je roditeljima ubijene dece izjavio saučešće. Podsetimo, isto je učinio i na početku prvog suđenja, ali su i tada porodice sumnjale u iskrenost njegovih reči.

- I danas je u sudnici govorio da je njemu teško i da je u depresiji, što je u najmanju ruku bilo nepristojno i neumesno, dok na metar od njega sede roditelji koji su toga dana izgubili svoju decu - rekao je sagovornik Kurira.

Inače, nekoliko roditelja napustilo je sudnicu, jer će oni biti saslušani kao svedoci, pošto se završi iznošenje odbrane. Na izlasku, izgledali su potrešeno i jasno je bilo da im je izuzetno teško da ponovo slušaju odbrane roditelja dečaka koji je ubio njihovu decu, a koji ni posle gotovo tri godine ne smatraju da postoji njihova odgovornost.

- Roditeljima ubijene dece ovo izuzetno teško pada. Ovo je sada već dug, i emotivno iscrpljujuć postupak - dodaje naš sagovornik.

O tome da ga je otac vodio u streljanu i učio da puca "u koncentrične krugove i pokretne mete", prema nezvaničnim informacijama, tokom ispitivanja je govorio i dečak ubica. Tvrdio je da je lako došao do očevih pištolja i da je iz nekoliko pokreta uspeo da otvori šifru pod kojom su bili.

Na pitanje sudije Vladimiru Kecmanoviću, kako je njegov sin znao šifru, on je navodno odgovorio da "nije znao" i da je siguran da je sam nekako smislio kako da otvori.

Dečak ubica, čije saslušanje su branioci Vladimira i Miljane Kecmanović danas ponovo tražili, tokom prethodnog je priznao da je masakr počinio iz dva očeva pištolja koja je dva dana pre zločina prebacio u svoju sobu.

- Ako se dobro sećam, u 8.02 sam fotografisao oružje u dnevnoj sobi, uzeo sam ranac, ubacio oružje u njega i krenuo u školu. Planirao sam da zakasnim taj dan na prvi čas da bi deca bila u učionici. Nisam baš zacrtao, ali sam planirao da dođem baš pred kraj - izjavio je navodno dečak-ubica.

Podsetimo, on je tada izjavio i da su roditelji od njega stalno zahtevali da u svemu bude najbolji, a navodno je rekao i da verovatno kobnog dana ne bi pucao da nije "tako dobro gađao u streljani", ali i da otac nije imao pištolje.

Vladimir i Miljana Kecmanović, podsetimo, posle prvog suđenja bili su osuđeni na ukupno 17 i po godina zatvora, alli je tu presudu ukinuo Apelacioni sud u Beogradu i naložio novo suđenje.