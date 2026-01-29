Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapsili su A. B. (29) iz Novog Pazara zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pronevera u produženom trajanju.

Sumnja se da je on, u periodu od 3. marta do 22. aprila 2025. godine, obavljajući poslove računovođe u jednoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi u Novom Pazaru, u više navrata, sa namenskog računa škole neosnovano na svoj račun preneo 895.000 dinara koje su mu bile poverene u radu, čime je sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist i, za navedeni iznos, oštetio budžet ove obrazovne ustanove.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije nastavljaju dalji rad na suzbijanju korupcije i finansijskog kriminala na teritoriji Srbije.

