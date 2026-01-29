Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu , uhapsili su A. B. (29) iz Novog Pazara zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pronevera u produženom trajanju.

Sumnja se da je on, u periodu od 3. marta do 22. aprila 2025. godine, obavljajući poslove računovođe u jednoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi u Novom Pazaru, u više navrata, sa namenskog računa škole neosnovano na svoj račun preneo 895.000 dinara koje su mu bile poverene u radu, čime je sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist i, za navedeni iznos, oštetio budžet ove obrazovne ustanove.