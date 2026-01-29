Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu uhapsili su I.M. (23) iz Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

- Policija je pretresom kuće koju osumnjičeni koristi, pronašla oko 2,1 kilogram amfitamina, oko 507 grama marihuane, 2 digitalne vagice za precizno merenje, kao i jednu ručnu bombu, navode u Policijskoj upravi Kragujevac.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu.

Ne propustitePolitikaOGLASIO SE MUP O VOĐI BLOKADERA KOJI JE UHVAĆEN SA DROGOM U KRAGUJEVCU: Policija pretresla stan i lokal, bio pozitivan na marihuanu (foto)
1 (9).JPG
PolitikaVOĐA BLOKADERA U KRAGUJEVCU UHVAĆEN SA DROGOM: Evo šta je policija večeras pronašla kod njega (FOTO)
collage123.jpg
HronikaMLADIĆ (20) SA PROBNOM DOZVOLOM NAPRAVIO KARAMBOL U KRAGUJEVCU: Sleteo sa puta pa udario u drvo, konzumirao alkohol i kokain
hro-.jpg
HronikaPOLICIJA U KRAGUJEVCU HAPSILA NA VIŠE LOKACIJA: "Palo" pet osoba - pronađeno mnogo droge i štampač za falsifikovanje novca (FOTO)
droga.jpg