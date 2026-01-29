Slušaj vest

U Osnovnom sudu u Nišu nastavljeno je suđenje vozaču pogrebnih kola Nebojši J.(38) iz Knjaževca, koji se tereti za izazivanje teške saobraćajne nesreće 6. septembra 2023. godine, a u kojoj su stradala dva muškarca.

Tada je Nebojša bio za volanom kombija "folksvagen" dok mu je u suprotnom smeru kod sela Vrelo prema Svrljigu, nailazilo putničko vozilo "audi" u kome su bili B. M. (61) i N. K. (50). Prvi je poginuo na licu mesta, a N.K. je izdahnuo u bolnici. Ova saobraćajna nesreća se dogodila u delu puta gde ima dobar broj krivina pa je nesumnjivo da se jedno od ova dva vozila nije držalo pravca kretanja, a što bi sud trebalo da utvrdi.

Stravična saobraćajna nesreća kod Svrljiga Foto: Kurir/M.S.

Stručni saradnik

Na ročištu svoje mišljenje je izrazio stručni saradnik odbrane, Milan Vujanić. On je rekao da se slaže sa proračunima brzina kretanja, rastojanja i slično.

- Slažem se sa veštakom Bogićevićem koji je proračunao brzine i rastojanja jer obojica koristimo iste programe za izračunavanje. Činjenice govore da je "audi" zauzeo delimično levu stranu kolovoza i došlo je do sudara. Da je "folksvagen" ukočio, da je stao, do sudara bi opet došlo - rekao je Vujanić.

Na prošlom ročištu je iznet zaključak jednog od veštaka da je za saobraćajnu nesreću kriv Nebojša J. Iako su obojica baratali istim činjenicama i brojkama, imali su različit način njihovog tumačenja. Zato je na jučerašnjem ročištu zastupnik odbrane, Saša Knežević predložio da se angažuje posebna komisija veštaka koji bi dao konačnu reč o uzroku nesreće.

Stravičan udes kod Svrljiga Foto: Kurir/M.S.

U sudnici je danas bio i Stefan K. sin jednog od poginulih, a koji je ranije rekao da odbrana Nebojše J. pokušava da izbegne krivicu.

- To je izbegavanje odgovornosti da je moj otac, koji je bio za volanom, prešao na levu stranu - naveo je tada Stefan.

U trenutku sudara, tada 6. septembra 2023. padala je "sitna" kiša tako da je i klizav kolovoz uticao da do takve nesreće dođe. Suđenje će se nastaviti 6. marta, a do tada će sudija odlučiti, kako je rečeno, da li je potrebno angažovanje specijalne komisije veštaka.

