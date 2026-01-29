Slušaj vest

Državljanina Rumunije R. M. V. (46) policijski službenici Uprave granične policije uhapsili su po nalogu tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je falsifikovanim karticmana kupovao različite artikle u avionima "Air Srbije".

- Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici Uprave granične policije doneli su rešenje o zadržavanju državljanina Rumunije - R.M.V. zbog sumnje da je izvršio produženo krivično delo falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica na taj način sto je u periodu od 01. septembra prošle godine 26. januara prilikom kupovine različitih artikala vrednosti 537.775 dinara, u avionima avio-kompanije “Air Serbia”, na letovima iz različitih destinacija, neovlašćeno upotrebio tuđe platne kartice na kojima nije bilo dovoljno sredstava za plaćanje, na koji način je pribavio sebi protivpravnu imovinsku korist, na štetu pravnog lica “Dufry” - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Okrivljeni je, kako se dodaje, u prisustvu prevodioca za rumunski jezik i izabranog branioca izneo odbranu i negirao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret.