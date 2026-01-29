Slušaj vest

Muškarac N. G. (65) priveden je u policijsku stanicu Novi Beograd zbog sumnje da je zapalio dva automobila usred dana na Novom Beogradu. Kako saznajemo, on je prilikom privođenja rekao "da je zapalio automobile koji su u vlasništvu njegove sestre, a sa kojom je već duže vreme u lošim odnosima".

Kanta benzina

Sumnja se da je N. G. uzeo ključeve od automobila svoje sestre, pa je parkirao jedan, a potom je parkirao i i drugo vozilo s kojim se sudario. Navodno, provedeni je potom izvadio kantu benzina iz vozila i polio oba vozila.

- On je prilikom privođenja od strane policijskih službenika iz PS Novi Beograd rekao da je duže vreme u lošim odnosima sa polu sestrom, te je ovo uradio jer je revoltiran što se vozila vode na nju, a ne na njega. Smatra da mu pripadaju oba vozila - kaže izvor i dodaje da će biti ispitano i da li je pre toga došlo do sudara ovih vozila.

Podsetimo, do izbijanja požara dva automobila došlo je na parkingu između manje Prvomajske ulice i Jurija Gagarina u Bloku 70 na Novom Beogradu, nedaleko od autobuske stanice u smeru ka blokovima i Ledinama.